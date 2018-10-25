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В Венгрии констатировали ухудшение отношений с Украиной
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МИД Венгрии констатировал существенное ухудшение отношений с Украиной 

RT на русском + ещё 7 43 минуты назад
Фото: Reuters
Отношения между Венгрией и Украиной значительно ухудшились из-за отсутствия изменений в ситуации с правам национальных меньшинств, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
«Ситуация с отношениями с Украиной существенно ухудшилась ввиду того факта, что ничего не произошло с поправками в новый закон об образовании и новый закон о языке, который лишает нацменьшинства права использовать свой родной язык», — приводятся слова Сийярто на сайте правительства Венгрии.
Ранее дипломат провёл переговоры с украинским коллегой Павлом Климкиным. В частности, он предложил заключить соглашение о взаимной защите нацменьшинств.
В начале марта Сийярто обвинил Киев в «жестоком нападении» на национальные меньшинства.
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