В Раде раскритиковали Украину за отказ платить Крыму пенсии

Депутат Рады раскритиковал Украину за отказ платить крымчанам пенсии

По словам Мирошниченко, Киев "обязан предоставлять жителям Крыма полный пакет гарантий, которые прописаны в Конституции Украины для граждан Украины".

"Я бы хотел сказать, что жители Крыма — это граждане Украины. И сейчас они абсолютно дискриминированы украинским государством в части социальных выплат и пенсий. Никто не может ограничить гражданина в его правах, а Украина отрезала Крым и дискриминировала тех, кто из Крыма пересекает границу и едет сюда", — посетовал политик.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77 процентов избирателей республики Крым и 95,6 процентов жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.