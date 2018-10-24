Ещё
В Раде раскритиковали Украину за отказ платить Крыму пенсии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Депутат Рады раскритиковал Украину за отказ платить крымчанам пенсии 

РИА Новости + ещё 7 1 час назад
Депутат Верховной рады от "Оппозиционного блока" Юрий Мирошниченко раскритиковал отказ Украины выплачивать пенсии и социальные выплаты жителям Крыма. Свое негодование парламентарий выразил в эфире телеканала NewsOne.
По словам Мирошниченко, Киев "обязан предоставлять жителям Крыма полный пакет гарантий, которые прописаны в Конституции Украины для граждан Украины".
"Я бы хотел сказать, что жители Крыма — это граждане Украины. И сейчас они абсолютно дискриминированы украинским государством в части социальных выплат и пенсий. Никто не может ограничить гражданина в его правах, а Украина отрезала Крым и дискриминировала тех, кто из Крыма пересекает границу и едет сюда", — посетовал политик.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77 процентов избирателей республики Крым и 95,6 процентов жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.
Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Российское руководство неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Последние новости
Трагичная история Маргариты, которой муж отрубил кисти обеих рук Защититься нельзя: Запад победит лучшую половину России Народная пенсия: как россияне спасают беженцев с Украины
Комментарии57
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России нашли способ гарантированного уничтожения США646
Назван самый пьющий город России
Российские пилоты высказались об аплодисментах при посадке
Названа главная цель керченского стрелка289
России запретили выступать в ПАСЕ91
Видео
02:36
Могерини назвала Черное море «европейским»
В мире
01:44
Подделка на миллионы: чем оказались свитки Мертвого моря
Наука и техника Статьи
09:24
Раскрыт секрет изменения внешности агентов ЦРУ
В мире США
01:42
Почему проиграл Макгрегор и другие события дня
В мире
07:58
Путин пошутил про герб США
Политика
01:01
Путин захотел встретиться с Трампом
Политика
00:46
Украинский политолог оценил ответ Путина
Украина В мире
00:52
Умер Владимир Дагуров
Общество
01:38
Репетиция зимы
Погода Общество
02:00
Колледж в Керчи возобновил работу после трагедии
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение