Украина присвоила судно РФ и решила заработать на этом

На Украине судно «Норд» оценили почти в $60 тысяч

Российское судно "Норд", которое выставят на аукцион на Украине , оценили примерно в 60 тысяч долларов стартовой цены, сообщила Телевизионная служба новостей (ТСН) украинского телеканала "1+1".

Ранее украинская прокуратура сообщила о передаче российского судна "Норд" Национальному агентству Украины по розыску и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). По данным прокуратуры, такое решение принято с целью сохранения бюджетных средств, выделенных на содержание судна в порту "Бердянск". Затем в офисе украинского омбудсмена заявили, что "Норд" был передано АРМА для продажи на аукционе.

Телеканал сообщает, что "Норд" должен сменить своих владельцев уже через месяц, а само судно оценили чуть больше чем в полтора миллиона гривен (53 тысячи долларов), но в ходе торгов эта сумма должна увеличиться в разы. Сообщается, что "Нордом" интересуются сразу несколько крупных покупателей.

"Почти 60 тысяч долларов. Это немного для такого судна, я думаю, что торги покажут его истинную стоимость. Переименовывать — это вопрос уже к новому собственнику, я думаю", — рассказал телеканалу генеральный директор занимающегося торгами госпредприятия "СЕТАМ" Виктор Вишнев.

Украинские пограничники 25 марта задержали крымское судно "Норд" под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа. Все они граждане России, но Киев считает их украинскими гражданами. Два члена экипажа сумели вернуться в Крым через Белоруссию, семерых сняли с рейса в Минск. Капитану судна инкриминируется "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства", ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Судовладелец заявил, что судно задержано противоправно, а действия пограничников опасны для жизни членов экипажа. Управление ФСБ Крыма возбудило дело по статье 211 УК РФ "Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава".

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.