Украинский политолог оценил ответ Путина

Россия стала жёсткой. Какой сигнал скрыт в санкциях против Украины

Украинский политолог, директор Института глобальных стратегий в эфире НСН объяснил, почему ответные меры против украинских санкций были приняты только сейчас.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении ответных мер на принятые Украиной ранее санкционные меры против России . Он поручил правительству подготовить перечень юридических и физических лиц, в отношении которых примут специальные экономические меры. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Стоит отметить, что правительству также предстоит определить специальные экономические меры, которые будут применены против физических и юридических лиц. В документе поясняется, что такие меры будут предприняты в ответ на недружественные шаги Украины, которые противоречат международному праву. Под такими действиями подразумевается ввод ограничительных мер против граждан и юридических лиц РФ. Также ответные меры вводятся в целях защиты национальных интересов страны. Добавим, что на сайте Кремля уточняется, что указ о специальных экономических мерах в отношении Киева вступает в силу с момент подписания, однако может быть отменён в случае прекращения действия украинских санкций в отношении Москвы.

Украинский политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасёв в эфире НСН высказал мнение, что этот жест российских властей определяет линию дальнейшего поведения Москвы в отношении Киева.

«Я не думаю, что это будет переломным моментом в двусторонних отношениях и кардинально поменяет тактические и стратегические расклады. Это первое свидетельство более жёсткой линии в отношении Украины. Это связано и с активностью Госдумы, а также с порывами многих депутатов и представителей политических сил, признать независимость Донбасса. Также нужно учитывать и предвыборную ситуацию в Украине. Конечно, это такой сигнал для многих политиков и для тех избирателей, кто хотел бы нормализации отношений с РФ», — заметил Карасёв.