Украинский политолог оценил ответ Путина

Украинский политолог, директор Института глобальных стратегий в эфире НСН объяснил, почему ответные меры против украинских санкций были приняты только сейчас.
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении ответных мер на принятые Украиной ранее санкционные меры против России. Он поручил правительству подготовить перечень юридических и физических лиц, в отношении которых примут специальные экономические меры. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Стоит отметить, что правительству также предстоит определить специальные экономические меры, которые будут применены против физических и юридических лиц. В документе поясняется, что такие меры будут предприняты в ответ на недружественные шаги Украины, которые противоречат международному праву. Под такими действиями подразумевается ввод ограничительных мер против граждан и юридических лиц РФ. Также ответные меры вводятся в целях защиты национальных интересов страны. Добавим, что на сайте Кремля уточняется, что указ о специальных экономических мерах в отношении Киева вступает в силу с момент подписания, однако может быть отменён в случае прекращения действия украинских санкций в отношении Москвы.
Украинский политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасёв в эфире НСН высказал мнение, что этот жест российских властей определяет линию дальнейшего поведения Москвы в отношении Киева.
«Я не думаю, что это будет переломным моментом в двусторонних отношениях и кардинально поменяет тактические и стратегические расклады. Это первое свидетельство более жёсткой линии в отношении Украины. Это связано и с активностью Госдумы, а также с порывами многих депутатов и представителей политических сил, признать независимость Донбасса. Также нужно учитывать и предвыборную ситуацию в Украине. Конечно, это такой сигнал для многих политиков и для тех избирателей, кто хотел бы нормализации отношений с РФ», — заметил Карасёв.
Америка на «пороховой бочке». Трамп пытается втянуть Россию в ядерную гонку Напомним, первые украинские санкции против России вступили в силу 7 апреля 2014 года. Тогда Украина ограничила россиянам срок пребывания на своей территории до 90 суток. Спустя несколько дней 11 апреля, вслед за этими мерами Киев поддержал личные санкции, введенные Евросоюзом против граждан России и Украины. В списке находились 33 человека. Последний санкционный пакет был принят 2 мая 2018 года. Совет национальной безопасности и обороны Украины продлил срок действия ограничительных мер, введенных в предыдущие годы, и расширил список лиц, попавших под санкции. В общей сложности в список попали 1748 физических и 756 юридических лиц.