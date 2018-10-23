Украинский консилиум: больной перед смертью потел

Актуальная украинская демократия поражает одной интересной особенностью. За пределами Украины практически в любой стране мира вы можете столкнуться с большим разнообразием трактовок и оценок событий, происходящих на её территории

Например, в России , в любой дискуссии всегда можно зафиксировать точку зрения на Украину, как на отживающее свой век юридическое эхо уже умершего государства с разбегающимся от нищеты населением. Но есть и оппонирующая этой позиция, квалифицирующая Украину, как некую постоянно укрепляющуюся и превращающуюся в несокрушимый монолит территорию, населённую вполне зажиточными пейзанами. И, кроме этих, весь промежуточный спектр взглядов и точек зрения, а также пару-тройку совершенно оригинальных.

Если же мы обратимся к оценкам украинских политиков и международных организаций, непосредственно ангажированных в украинский кризис, то обнаружим, что озвученные на Украине, разительно отличаются от сделанных за её пределами.

Политики, выступающие на Украине, делятся на две части: те кто баллотируется в президенты или поддерживает кандидатов, а также те, кто от активного участия в политике дистанцировался. Последние могут позволить себе, аккуратно, не ставя под сомнения основные принципы организации постмайданной власти и её идеологические постулаты, поставить вопрос об эффективности некоторых конкретных шагов. Например, не то, чтобы бомбить и обстреливать города Донбасса было неправильно — неэффективно, поэтому надо мол подумать над другим способом «возвращения региона». Не то, чтобы кто-то сомневался, что Россия — агрессор, но раз уж Украина её победить не может, то, может, стоит попытаться как-то договориться и хотя бы денег за уступку Крыма стребовать.

Озвучивание подобных приведенным пассажей по всем актуальным вопросам общественной и политической жизни — свидетельство высшей степени оппозиционности политика.

Ангажированные в текущую избирательную кампанию политики и их команды не устают поливать друг друга помоями и обвинять во всех смертных грехах, но в стратегическом плане их позиции абсолютно тожественны. Россия — враг, экономическая разруха — вина предыдущих властей (вплоть до Петра I и Екатерины Великой), конкурент на выборах — многолетний «агент Кремля». Если имярек получит (сохранит) власть, то в считанные недели или даже дни Украина расцветёт на зависть всем соседям (ближним и дальним).

Вот, например, выступает 21 октября кандидат в президенты Тимошенко и рассказывает, что власть, прикрываясь требованием МВФ о повышении цен на газ, просто желает на последок обворовать народ, а, как только президентом станет Тимошенко, цены будут немедленно снижены в пять-шесть раз. 22 октября президент и кандидат в президенты Порошенко ей отвечает, что правительство Гройсмана, под его чутким руководством, обеспечило невиданный экономический рост, на фоне необходимости вести «войну с Россией», а временные трудности возникли из-за того, что предшественники «набрали долги», которые теперь надо отдавать, почему и приходится перекредитовываться у МВФ. И вообще меморандум с МВФ, по которому Украина обязалась поднять цены на газ до европейских, был подписан в 2008 году (когда главой правительства была Тимошенко). При этом они оба обещают победить Россию, не ставят под сомнение целесообразность русофобской политики внутри страны и обвиняют друг друга в работе на Кремль.

Но среди украинских политиков есть и другое мнение. Бывший первый заместитель Генерального прокурора Украины, бывший заместитель секретаря СНБО Украины, кандидат в президенты Украины в 2014 году Ренат Кузьмин , против которого киевский режим в 2014 году возбудил уголовное дело и объявил его в международный розыск, и которого в 2015 году секретариат «Интерпола» отказался разыскивать в связи с политической мотивацией его преследования на Украине, утверждает на своей странице в соцсети, что за время правления нынешнего режима цены на продукты выросли до 300%, квартплата на 500%, электричество подорожало на 700%, газ на 800% и делает вывод: «Украина… утратила основные признаки государства, такие как суверенитет, независимость и монополию на насилие. Украина — это беззаконие и коррупция, рост преступности, особенно ее насильственных форм, зависимость от кредитов МВФ и политики Запада, утрата территорий и населения, гражданская война, раскол и ненависть в обществе».

Заметьте, Кузьмин ни словом не обмолвился о том, что во всём этом виновата Россия. Более того, он видит на Украине не внешнюю агрессию, а гражданскую войну. Причём, поскольку, по его мнению, Украина зависима от политики Запада, то получается, что именно на Западе лежит как минимум часть ответственности за плачевное состояние дел в стране.

Но может быть Кузьмин обижен на украинскую власть за то, что она хочет посадить его в тюрьму и просто клевещет на достойных людей, попутно извращая суть сложившейся в стране ситуации?

Обратимся к позиции МВФ, сотрудничество с которым так высоко ценят украинские власти. В последнем отчёте МВФ, вышедшем в октябре 2018 года, Украина, по ВВП на душу населения, помещена на последнее место в Европе. В мире она занимает 134 место, ниже Молдавии и выше Папуа Новой Гвинеи. Обвальное падение произошло именно при этой власти, которая готова выполнить любые требования Фонда, так что МВФ обманывать не резон.

Что касается политических приоритетов нынешней власти, то ксенофобской и неприемлемой называют её национальную политику Венгрия и Польша. Будапешт практически ввёл против Киева санкции, блокируя приглашения украинских политиков на саммиты НАТО ЕС , а официальная Варшава несколько раз заявляла, что «с Бандерой Украина в ЕС не войдёт».

Это важно хотя бы потому, что в Киеве пытаются представить позицию Москвы, как некое исключение из правил. Когда против Украины выступили венгры, там заявляли, что они «подкуплены Кремлём» и Запад заставит их разблокировать сотрудничество Украины с ЕС и НАТО. Но венгры не одни, позиция Польши не так акцентирована, но очень близка к венгерской. В последние месяцы активно работает над снятием с России европейских санкций правительство Италии. Рим прекратил оказывать Киеву какую-либо поддержку. Даже Ангелу Меркель на Украине обвиняют в том, что она продалась Путину, поскольку канцлер Германии упорно продвигает безумно выгодный для её страны проект газопровода «Северный поток-2» и неоднократно заявляла, что Германия от него не откажется.

Как видим, между Украиной, ставящей на первое место бандеровскую идеологию и её прагматичными европейскими якобы союзниками нарастают противоречия.

А теперь зададимся простым вопросом: «Что в Европе так уж любят Россию?» Нет. Большинство политиков, сегодня демонстрирующих Москве свою лояльность, каких-то четыре года назад вводили санкции и обещали стоять вместе с Киевом до победного конца. Просто выяснилось, что с нищей Украиной «стоять до конца» надо за свой счёт, ещё и Киев подкармливать, чтобы не упал, а с Россией вместе можно зарабатывать. Если бы Украина могла предложить Западу проекты, хотя бы на 50% такие же привлекательные, как Россия, мы бы и сейчас имели дело с русофобским европейским монолитом.

О чём говорит всё изложенное?

Политики могут долго обманывать собственный народ. Политики могут иногда обмануть соседние народы, даже посеять сомнения об истинном состоянии дел в своей стране в экспертных сообществах и среди политиков соседних стран. Некоторые будут «видеть» «процветающую Украину» до последней её минуты, как особо доверчивые соратники до последней минуты ждали в 1945 году, что вот-вот фюрер применит «чудо-оружие» и поражение превратится в победу. В конце концов, пускать пыль в глаза на мировой арене иногда бывает даже полезно. Но если политики сами обманываются относительно состояния дел в своей стране — это опасно в первую очередь для них.

Судя же по тому, что вокруг Украины все констатируют провал проекта, но при этом не только нынешний режим — вся политическая элита Киева ни на йоту не пытаются пересмотреть свои политические приоритеты, наоборот, стараются сделать невозможным даже теоретическое обсуждение корректировки внутри— и внешнеполитического курса, шансов опровергнуть констатацию Рената Кузьмина относительно утраты основных признаков государства у Украины нет. Тем более, что она совпадает с оценкой МВФ финансово-экономических перспектив Киева.

Если не лечить простуду, то она перейдёт в бронхит, затем в воспаление лёгких, а затем будет летальный исход. Хоть самому человеку недомогание может до конца не казаться критичным.

Неспособность системы адекватно реагировать на внешние раздражители ведёт к её дезориентации, коллапсу и, в конечном итоге, дезинтеграции.