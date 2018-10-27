УПЦ назвала рейдерством попытки переименовать каноническую церковь

В Украинской православной церкви заявили, что киевские власти не могут отобрать у нее название на том основании, что она находится в каноническом единстве с Московским патриархатом.

«Невозможно силой изменить название нашей церкви. Какие бы законы ни принимали, они не будут иметь силы, потому что любой апелляционный суд, отменит такое решение. Поэтому эти попытки забрать у нас название является чистой воды рейдерством», — сказал замглавы отдела внешних церковных связей УПЦ МП протоиерей Николай Данилевич , передает «Интерфакс»

Накануне, Киевский патриархат предложил переименовать УПЦ Московского Патриархата в «Русскую православную церковь в Украине».

По словам отца Николая, то, что сейчас Филарет (Предстоятель неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата— прим.) и все, кто вокруг него, хотят сделать, они уже пытались совершить в 1992 году. Но тогда, они не смогли это сделать по той же причине, отметил Данилевичь. «Нельзя дублировать названия, потому что Украинская православная церковь была, она есть, и она далее будет», — подчеркнул представитель УПЦ.