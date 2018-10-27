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УПЦ назвала рейдерством попытки переименовать каноническую церковь
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УПЦ назвала рейдерством попытки переименовать каноническую церковь 

BFM.RU + ещё 80 57 минут назад
Фото: 360tv.ru
В Украинской православной церкви заявили, что киевские власти не могут отобрать у нее название на том основании, что она находится в каноническом единстве с Московским патриархатом.
«Невозможно силой изменить название нашей церкви. Какие бы законы ни принимали, они не будут иметь силы, потому что любой апелляционный суд, отменит такое решение. Поэтому эти попытки забрать у нас название является чистой воды рейдерством», — сказал замглавы отдела внешних церковных связей УПЦ МП протоиерей Николай Данилевич, передает «Интерфакс».
Накануне, Киевский патриархат предложил переименовать УПЦ Московского Патриархата в «Русскую православную церковь в Украине».
По словам отца Николая, то, что сейчас Филарет (Предстоятель неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата— прим.) и все, кто вокруг него, хотят сделать, они уже пытались совершить в 1992 году. Но тогда, они не смогли это сделать по той же причине, отметил Данилевичь. «Нельзя дублировать названия, потому что Украинская православная церковь была, она есть, и она далее будет», — подчеркнул представитель УПЦ.
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