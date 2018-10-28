Страна.ua (Украина): Остановились за шаг до Томоса. Почему власти и Филарет не могут созвать православный собор

В октябре украинские православные не смогут провести объединительный собор. Об этом на днях заявил спикер Киевского патриархата Евстратий Зоря.

Это значит, что на ноябрьском синоде Константинопольской церкви, которая недавно включила в свою орбиту и Украину , Томоса по автокефалии не будет.

По логике Константинополя, чтобы получить автокефалию, Киев должен провести собор всех трех православных церквей — Киевского патриархата, УАПЦ и УПЦ МП. Вместе они должны сформировать единую церковь, которая и сможет в теории попросить у Варфоломея Томос.

Это мероприятие уже анонсировал глава Киевского патриархата Филарет, сказав, что на нем будет присутствовать 40 иерархов УПЦ КП, 14 от УАПЦ и 10 от УПЦ МП (то есть некие перебежчики из церкви митрополита Онуфрия, которая, как известно, идею Томоса от Варфоломея не поддерживает).

Однако пока проведение собора под большим вопросом. Причина в отсутвии согласия даже среди автокефалистов — Филарета и руководителя УАПЦ Макария (они уже несколько лет не могут объединиться — даже при отстутствии между ними каких-либо идейных разногласий).

Не говоря уже о присоединении к этой группе сколь-нибудь значительного числа архиереев Московского патриархата.

«Страна» выясняла перспективы всеправославного собора, без которого Киеву не получить автокефалию.

«Золотая акция» автокефалов

Возможность объединения УАПЦ и УПЦ КП была намечена еще в 2015 году, когда место предстоятеля автокефалов занял митрополит Макарий. На тот момент комиссии двух церквей развернули работу по объединению. Но процесс почти сразу забуксовал. Преград на пути к единству оказалось много — переговорщики не смогли согласовать даже название.

«Проблема была в том, что глава УПЦ КП Филарет не хотел уступить одним словом. Он хотел, чтобы объединенная церковь носила название УПЦ КП, мы же хотели, чтобы было вставлено слово «Автокефальная» и получилось УАПЦ КП. На это не пошел Филарет, а обвинили, что митрополит Макарий не хочет объединяться. Но это неправда. УАПЦ имеет свою столетнюю историю, а УПЦ КП создалась в 90-е годы. Некоторым не нравится, что УАПЦ имеет столь мощную историю, переплетенную с украинским народом. Жаль, что не уважают или не оценивают заслуги именно УАПЦ» — рассказывает «Стране» отец Виталий, пресс-секретарь автокефальной церкви.

Но имя — это лишь верхушка айсберга межцерковных противоречий. По информации «Страны», оба церковных руководителя не смогли договориться по разграничению сфер влияния и учету интересов более скромной по размерам УАПЦ. В Киевском патриархате настаивали, что никаких привилегий у Макария быть не должно. Тот, разумеется, не согласился.

Все эти противоречия с новой силой обострились в октябре, когда зашел разговор насчет объединительного собора. Только теперь к ним добавились еще и новые вопросы — выборы главы новой церкви и создание ее устава.

«На Покрову я был свидетелем разговора Филарета и Макария. Митрополит Макарий сказал, что нам необходимо разрабатывать проект статута объединенной церкви. Но Филарет ответил, что у него есть свой статут и другого быть не может. Но ведь нужно из трёх статутов сделать один новый. Почему должен быть исключительно статут Киевского патриархата? Если на этом этапе мы не сделаем правильный статут, не сможем упорядочить церковную жизнь, то это может дать непредвиденные последствия. Нам нельзя, чтоб Москва с нас смеялась, у нас сейчас исторический шанс», — сообщил отец Виталий.

Что сказано в уставе Филарета, в УАПЦ не знают — им его не показали. Но без этого документа, согласованного «на берегу», открытие собора может сильно затянуться.

Дело в том, что автокефальная церковь теперь имеет «золотую акцию» при объединении. Если раньше автокефалы в силу малочисленности не делали большой погоды, то теперь без их согласия процесс по Томосу может забуксовать.

В УАПЦ здесь заходят довольно далеко, намекая, что Филарет, который уже примеряет ризы патриарха, может и не возглавить объединенную структуру. При этом сами автокефалы не претендуют на пост главы объединенной церкви, а лучшим кандидатом на эту должность видят «незаангажированную личность».

«Вселенский патриарх должен назначить для Украины главу — нейтральную личность. Именно такая модель может объединить верующих УПЦ КП, УАПЦ и самое главное мы должны подумать о том, как подтянуть духовенство УПЦ МП. Нейтральная личность сможет объединить всех. Мне кажется, что в скором времени мы будем знать, какая модель и какая дорожная карта видится Синодом Вселенской патриархии для Украины. Сейчас же нам неизвестно, будет митрополия в Украине или это будет статус патриархии. Но мы находимся в подчинении Вселенской патриархии, так как мы церковь дочка, то мы слушаем церковь-мать — Константинополь» — резюмирует отец Виталий.

Бескомпромиссный патриарх-митрополит

Позиция Киевского патриархата выглядит еще менее компромиссной.

Существование напряженных отношений с Макарием еще год назад подтвердил сам Филарет. На брифинге в Черновцах глава УПЦ КП заявил о приостановке диалога с УАПЦ по объединению, объявив партнеров по переговорам чуть ли не «агентами Кремля».

«Мы трижды подходили к пункту, что нам необходимо объединиться, что мы — единая украинская церковь. И они в последнюю минуту придумывали такие условия, на которые мы не можем согласиться. Условия эти исходили не от них, так как если бы это было от них, то они бы в процессе диалога высказали б нам. Но когда мы уже договорились об объединении, а из Москвы был дан сигнал — выставить такие условия, поэтому мы приняли решение — никакого диалога с Автокефальной церковью вести не будем. Потому что это диалог с Москвой, а с Москвой конечно, мы знаем разговор:"Покайтесь и вернитесь в Москву". Этого нам не надо, мы независимое государство, а в независимом государстве должна быть одна Автокефальная церковь», — цитириует Филарета издание «Религия в Украине».

Однако после решений Константинополя позиция Филарета изменилась. Сразу после снятия анафемы предстоятель УПЦ КП начал призывать «агентов Кремля» к подготовке объединительного собора.

«Киевский Патриархат призывает иерархов УАПЦ и вовлеченных в процесс единения иерархов Московского Патриархата в Украине приступить к подготовке чрезвычайного Объединительного Собора. Задачей этого Собора является принятие решения о церковном единстве, выбор предстоятеля единой поместной Автокефальной УПЦ, который от ее имени получит Патриарший и Синодальный Томос об автокефалии УПЦ» — сообщалось в заявлении пресс-центра Киевской Патриархии.

О противоречиях накануне объединения в Киевском патриархате говорят более скупо. И предлагают вынести все спорные вопросы на собор, а не решать их заранее. Впрочем, это не значит, что УПЦ КП сдала позиции. Скорее всего, их попытаются продвинуть уже на соборе, собрав там большинство голосов.

«Вопросы статута, названия церкви рассматриваются во время объединительного собора, где все приходят к консенсусу, а предварительно на таком уровне (между Филаретом и Макарием — ред.) эти вопросы не будут обсуждаються. Патриарх публично нигде не заявлял, что должен быть статут исключительно КП, но если большинство позиций статута, к примеру, КП будет подходит под позиции поместной церкви, то почему бы его и не взять? Точно также будут считаться и статуты МП и УАПЦ, поэтому, как по мне, довольно громкие заявления прозвучали со стороны Макария, » — рассказали «Стране» в информационном управлении УПЦ КП.

Сам Филарет так описал свое видение процесса в интервью «Украинскому радио»: «чтобы получить Томос, нам надо провести архиерейский Собор из тех архиереев, которые обратились к вселенскому патриарху по автокефалию. На этом Соборе нужно избрать предстоятеля этой уже объединенной Украинской православной церкви ».

Комментируя слова митрополита Украинской автокефальной православной церкви Макария о разногласиях между церквям относительно устава и названия единой поместной церкви, он ответил: «Все эти вопросы, которые поднимает митрополит Макарий, — все они будут решены на архиерейском Соборе. Не к Собору, а на Соборе».

«Там будет и объединение, там будет и избран предстоятель, там будет и принят Устав. И все это будет проходить открыто, с участием всех архиереев — как Киевского патриархата, так и Московского патриархата и Автокефальной церкви», — заявил Филарет.

Он не считает, что Собор затягивается, но дату его не смог назвать: «Я думаю, что Собор готовится, ибо на Соборе представитель вселенского патриарха. Если бы это зависело только от нас, от украинской стороны, мы могли бы сказать, когда это будет. А поскольку это зависит от вселенского патриарха, то мы не можем конкретно сказать».

«Слышим, что в ноябре будет. Конкретной даты пока нет», — сообщил глава УПЦ КП.

Кто возглавит ЕПЦ?

Если вопросы статута и названия единой церкви остаются неопределенными, то с кандидатом на пост главы от УПЦ КП все уже «давно решено». Единым претендентом киевский патриарх выдвигает себя, и альтернативы, по его словам, не будет.

Впрочем, новизны в этом заявлении нет — об амбициях Филарета известно давно, и в последнее время он открыто говорит, что станет патриархом по итогам собора. Что интересно, эти заявления предстоятель делает уже чуть ли не от лица новой поместной церкви, рисуя перспективы украинского православного будущего.

Так, по словам Филарета, богослужения во всех храмах поместной церкви будут исключительно на украинском языке. УПЦ МП будет носить название «Русской православной церкви в Украине». А такие святыни, как Киево-Печерская и Почаевская лавры, которыми управляет УПЦ МП, сразу после получения Томоса должны перейти под руководство поместного патриарха.

Не случайно в утвержденном на Синоде УПЦ КП титуле Филарета значится, что он «Свято-Успенских Киево-Печерской и Почаевской лавр Священно-архимандрит».

Судя по всему, без админресурса главные получатели автокефалии так и не смогут договориться. И здесь на помощь может прийти Петр Порошенко, который сделал Томос одним из своих предвыборных лозунгов. Впрочем пока получается не очень.

Так, Порошенко пролоббировал передачу под резиденцию Константинополя старейшей Андреевской церкви Киева, в которой проходили службы УАПЦ. Многие назвали это «взяткой Варфоломею» — причем произошла она за счет автокефалов. Что явно не добавило президенту очков как арбитру. И может серьезно ужесточить позицию Макария накануне собора.

При этом у Порошенко показали, что не могут влиять на позицию Филарета. Во время выбора церкви пожертвования Вселенскому патриарху наряду с Андреевским храмом рассматривалось еще два варианта — церкви на территории Киево-Могилянской академии и в Малой Софии. Обе находятся в управлении Киевского патриархата. Именно он мог бы выделить один храм Варфоломею — ведь у КП их больше, чем в УАПЦ. Но власти «нагнули» Макария — и это говорит о том, что влиять на Филарета они не могут.

Поэтому искать точки соприкосновения УАПЦ и УПЦ КП придется самостоятельно, считает завкафедры религиоведения КНУ им. Шевченко Евгений Харьковщенко. Здесь не поможет ни Порошенко, ни даже Вселенский патриарх.

«Я сомневаюсь, что Варфоломей будет каждого отдельно (Филарета и Макария — ред.) вызывать и давать указы, да и тут у него работает два экзарха. Помогать он может с канонический стороны, так как Варфоломей — хороший канонист. Но украинский церковный вопрос будут доводить до логического завершения без вмешательства извне», — заявил «Стране» Харьковщенко.

В то же врмя политолог Николай Спиридонов считает, что президент все же окажет влияние на объединение церквей, если оно слишком затянется.

«Вспомните, как Верховная Рада проголосовала за передачу Андреевской церкви, а Макарий не особо и противился. Подействовать на церкви могут по-разному — вплоть до того, что это может быть взятка многомиллионная или определенные ценности. А могут угрожать и силовым воздействием — правоохранительными органами . Тут вопрос в том, насколько далеко президент готов зайти, оказывая давление и на Макария, и на Филарета», — сообщил «Стране» Спиридонов.

«Блокирующий пакет» УПЦ МП Процесс объединения, который буксует даже на ярых сторонниках автокефалии, выглядит еще более проблемным, если вспомнить фактор Украинской православной церкви Московского патриархата.

Без участия ее архиереев собор не состоится — об этом говорил и сам Филарет, комментируя решения Константинополя 11 октября. Вопрос в том, что их на соборе в большом количестве не ждут. Это следует из слов как главы Киевского патриархата, так и Петра Порошенко, которые говорили о «епископах, которые пожелают выйти из-под Москвы».

Пока на возможность такого выхода намекнул только один представитель УПЦ МП — митрополит Переяславский Александр Драбинко . Он давно выступает в поддержку Томоса и недавно заявил, что после решений Константинополя все украинские священники стали клириками патриарха Варфоломея. Правда, позже, на уточняющий вопрос, вышел ли он лично из УПЦ МП, Драбинко ответил, что нет.

«Я не принимал пока решений и не делал заявлений. Это интерпретация моего теоретического комментария», — сообщил он.

Позиция открытого сторонника автокефалии, который в определенном смысле «дал заднюю», проливает свет на трудности с вербовкой клириков Московского патриархата в единую поместную церковь. Перед теми, кто готов на такой «исход», стоят три основных проблемы:

1. Жесткая позиция Москвы, которая чревата церковным отлучением — анафемой — всем, кто самовольно выйдет из УПЦ. Как бы то ни было, но РПЦ — самая большая православная церковь мира. Иметь «полулегальный» статус в мировом православии — такая участь наверняка прельщает немногих. Да и неизвестно, как отнесется паства к миграции своего епископа в новую структуру, поминовению патриарха Варфоломея (или Филарета) вместо Кирилла и уж тем более вероятной анафеме. Верующие — категория консервативная.

2. Личность Филарета. Для православных УПЦ МП — как мирян, так и священников — он выглядит одиозным раскольником. И решения Константинополя в этом восприятии мало что поменяли. И, глядя на бескомпромиссную позицию главы УПЦ КП «я был и останусь патриархом», сторонников ЕПЦ в Московском патриархате явно не прибавится. А если такие и найдутся, то, как мы видим на примере УАПЦ, договориться о чем-то с «железным Филаретом» — многотрудная задача.

3. Политическая турбулентность. Очевидно, что автокефалия — это предвыборный проект Петра Порошенко. Который эти выборы может и проиграть. В перспективе власть вообще может поменяться и перейти к тем, кто предпочтет не педалировать противостояние с УПЦ МП (с этим, кстати, большие проблемы и у нынешних властей).

Поэтому скоропалительный переход в новую церковь, которая после поражения Порошенко на выборах может так и не дойти собственно до Томоса — рискованный шаг. В то же время, находясь под Московским патриархатом, архиереи без лишних телодвижений и риска сохраняют свой статус. И могут со своей колокольни спокойно наблюдать, получится ли что-то у «архитекторов автокефалии» или нет.

Как сообщил «Стране» источник в церковных кругах, главным препятствием для объединительного собора является вопрос лидера новой церкви. Ни УАПЦ, ни клирики УПЦ МП (даже те, которые теоретически готовы перейти к автокефалам) не хотят «идти под Филарета». В тоже время сам Филарет не готов уступать и видит главой Церкви только себя. Некоторые надеялись, что Константинопольский патриархат сам проявит инициативу и определит нового руководителя, но прибывшие в Киев экзархи от Варфоломея и сам Вселенский патриарх пока предпочитают не вмешиваться в процесс.

В этой ситуации, по данным нашего источника, Банковая прилагает гиперусилия, чтоб церковники пришли к компромиссу и провели результативный собор. Также активно помогает в этой работе экс-президент Виктор Ющенко , который часто общается и с руководителями украинских церквей, и с Варфоломеем.

«Благодаря этим усилиям Филарет, например, согласился снизить свой титул для внешних церквей до митрополита. Однако на большие уступки и уж тем более на отказ от руководства новой церковью он идти не готов. Что сильно тормозит весь процесс и ставит его на грань срыва. Так что не гибкость Филарета сейчас является, как ни парадоксально, главным союзником противников автокефалии», — говорит источник.

Также, по его словам, сильно тормозит процесс отсутствие политического единства в обществе по поводу Томоса. «Даже среди сторонников автокефалии далеко не все хотят, чтобы Томос дали до выборов. Так как это будет использовано Порошенко в целях личного пиара. И эта позиция также уже донесена рядом украинских политиков до Варфоломея. Что еще более запутывает Вселенский патриархат. С другой стороны, процесс подготовки к автокефалии пытаются активизировать американцы в контексте своего проекта противостояния с Россией. Без их вмешательства все дело забуксовало бы уже давно. А так хоть как то, но движется», — сказал источник.