Религиозные объединения Украины не договорились о единоначалии в ЕППУЦ

Решение Константинопольского синода предполагает только создание экзархата на Украине и снятие анафем и прещений, наложенных Русской православной церковью на раскольников. Тогда как «томос» — указ о признании автокефалии — получен не был, лишь заверение в поддержке этого процесса. Для того чтобы испросить его у Варфоломея, раскольники должны собраться вместе, учредить ЕППУЦ и выбрать себе «митрополита Киевского», поскольку создание патриархии в «матери городов русских» предложенная Фанаром схема не предусматривает.

Всему виной ставшая анекдотом гордыня лжепатриарха Михаила Денисенко (Филарета, УПЦ КП), не готового поступиться перед коллегами по расколу своим статусом «первого среди равных». Хотя еще три недели назад он заявил, что «объединительный синод» состоится со дня на день, и уже с 9 по 11 ноября — даты очередного районного архиерейского собора в Стамбуле — он с коллегами получит «томос». После этого Филарет обещал скорый и беспощадный переход в его управление Киево-Печерской и Почаевской лавр. В ожидании этого события он расширил свой титул, вписав туда помимо «патриарха» еще и «митрополита», чтобы не вызывать раздражение у Варфоломея и дружественных ересиархов, с которыми предстоит договариваться о ЕППУЦ. Но это не помогло, и за две недели до фанарского синода раскольники находятся от «томоса» дальше, чем раньше. Вторая часть раскольнического дуэта — лжемитрополит Николай Малетич (Макарий, УАПЦ) — сначала был оскорблен передачей считавшейся им «своей» Андреевской церкви в распоряжение присланных Варфоломеем экзархов, а потом принялся ежедневно порицать отвратительный характер Филарета, его неготовность договариваться, и обвинил едва ли не в личных оскорблениях. В итоге Малетич заявил, что на все воля Варфоломея — мол, он не только должен дать «томос», но и определить главу ЕППУЦ.

Михаил Денисенко (Филарет) не готов поступиться своим статусом «первого среди равных»

На этом фоне растет растерянность немногих — от десяти до двенадцати — иерархов канонической церкви (УПЦ МП), ранее выказывавших готовность принять участие в создании ЕППУЦ. Один из таких открытых сторонников раскола — митрополит Черкасский Софроний, заявил накануне, что избрание Денисенко главой новой церкви — «вот это будет нам позор». В итоге сам Филарет, ставший камнем преткновения и неприемлемой для всех фигурой, в унисон с Малетичем заявил, что дату объединительной сходки и главаря ЕППУЦ должен определить сам Варфоломей.

Иными словами, раскольники, как в известной пословице про двух украинцев и трех гетманов, расписались в своей неспособности договориться самостоятельно и снова зовут на помощь Фанар. Этим они ставят в сложное, и отчасти даже глупое положение своего стамбульского покровителя Варфоломея, а вместе с ним и американских кураторов. С одной стороны, созыв собора на чужой канонической территории — жест, еще больше способствующий расколу православия, чем снятие анафем, не им наложенных, и подтверждающий обвинения в «папизме». С другой стороны, Варфоломея, получившего на Украине экзархат, Андреевскую церковь и материальной вознаграждение от Порошенко, в нынешней ситуации все устраивает. Ведь лично ему создание ЕППУЦ в принципе не нужно. Как ни странно, киевские раскольники тоже могут не спешить — анафемы с них сняты, и теперь Филарет и Макарий могут долго торговаться между собой и с «приручившим» Варфоломеем о том, кто в Киеве главный. «Томос» нужен только Порошенко, сделавший на это ставку в избирательной кампании, но по требованию светских властей Фанар такие справки не выдает.