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«Россияне хотят создать усталость в мире от Украины»
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Гройсман обвинил россиян в желании создать в мире усталость от Украины 

RT на русском + ещё 2 30 минут назад
Фото: kmu.gov.ua
Граждане России хотят создать в мире усталость от Украины, заявил украинский премьер-министр Владимир Гройсман.
«Эту историю о тотальной коррупции на Украине популяризируют за рубежом», — цитирует Гройсмана УНН.
По его словам, это делается «не без участия россиян» для того, чтобы сформировать негативный имидж Украины.
«Россияне хотят создать усталость во всём мире от Украины. У нас есть проблемы внутри, их надо решать, это очевидный факт. Но вместе с негативным явлением у нас есть прогресс», — заявил глава правительства.
Ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко назвал три источника коррупции в стране.
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