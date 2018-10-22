«Россияне хотят создать усталость в мире от Украины»

Гройсман обвинил россиян в желании создать в мире усталость от Украины

«Эту историю о тотальной коррупции на Украине популяризируют за рубежом», — цитирует Гройсмана УНН.

По его словам, это делается «не без участия россиян» для того, чтобы сформировать негативный имидж Украины.

«Россияне хотят создать усталость во всём мире от Украины. У нас есть проблемы внутри, их надо решать, это очевидный факт. Но вместе с негативным явлением у нас есть прогресс», — заявил глава правительства.