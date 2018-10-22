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На Украине разыскивают авторов антивенгерских билбордов
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На Украине разыскивают авторов антивенгерских билбордов 

News.ru 1 час назад
Фото: CC BY 3.0 / Rovás Alapítvány / Rovas Foundation /
Правоохранительные органы Украины возбудили уголовное дело по факту умышленного разжигания национальной вражды после обнаружения антивенгерских билбордов. Плакаты были размещены неизвестными в Закарпатской области.
В Ужгородском отделении полиции уточнили, что статья предусматривает штраф или до пяти лет тюремного заключения.
Губернатор Закарпатья Геннадий Москаль 20 октября заявил, что в области найдены билборды с изображениями представителей партии «Общество венгерской культуры Закарпатья». Каждый плакат также содержал антивенгерские надписи.
Ранее News.ru писал, что посол Украины в Венгрии Любовь Непоп вызвана в венгерский МИД. Ей предстоит объясниться за публикацию скандальным сайтом «Миротворец» списка чиновников, которые обладают венгерским гражданством.
Конфликт между Будапештом и Киевом возник после того, как в Интернете появилось видео выдачи венгерских паспортов украинцам. При этом дипломаты якобы просили держать получение второго паспорта в секрете. Украина возбудила дело по статье «Госизмена». «Миротворец» опубликовал информацию об украинских госслужащих, имеющих венгерские паспорта. Помимо этого, там были обнародованы персональные данные министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто.
После взаимных обвинений Киев выслал консула Венгрии из страны. Будапешт в ответ отозвал своего посла.
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