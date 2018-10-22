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Следственный эксперимент по «евромайдану» не удался
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ГП Украины не смогла завершить следственный эксперимент по «евромайдану» 

РИА Новости + ещё 6 2 часа назад
Фото: Аккаунт ГПУ в Facebook
Следственный эксперимент по делу о стрельбе на улице Институтской в Киеве в ходе "евромайдана" невозможно завершить, пока городские власти не перенесут временный мемориал погибшим, заявил в понедельник начальник департамента спецрасследований Генпрокуратуры Украины Сергей Гордатюк.
Ранее Святошинский районный суд Киева постановил провести следственный эксперимент на улице Институтской. Стрельба на этой улице произошла 18-20 февраля 2014 года, в гибели митингующих обвиняют бойцов спецподразделения "Беркут", противостоявшего радикалам в Киеве.
"Если бы он (временный мемориал — ред.) был перенесен, то уже можно было бы говорить о завершении следственного эксперимента. Но на сегодняшний день к этому участку мы приступить не можем", — сказал Горбатюк на брифинге, который транслировали украинские телеканалы.
По его словам, в июле Генпрокуратура попросила киевскую городскую администрацию перенести временный мемориал, при этом родственники погибших дали свое согласие на перенос. Горбатюк отметил, что городские власти игнорируют эту просьбу и таким образом тормозят расследование дела.
Главная киевская площадь — майдан Незалежности (площадь Независимости) — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов.
Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента — экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам. После госпереворота спецподразделение "Беркут" было распущено.
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