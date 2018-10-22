Зачем украинские Су-25 прижимаются к земле

Украинский штурмовик Су-25 едва не рухнул на взлете

В Сети появилось видео с двумя украинскими штурмовиками Су-25, пролетающими над взлетно-посадочной полосой на экстремально низкой высоте. Один из самолетов едва не коснулся земли крылом — расстояние между ними было порядка двух-трех метров. Где именно снималось видео — точно неизвестно, но предполагается, что авиаторы ВСУ бравировали в Запорожье . Одной из причин такого полета может быть отработка входа в зону поражения ЗРК С-300 и С-400.

В Сети опубликовали видеозапись, на которой запечатлен полет двух украинских самолетов-штурмовиков Су-25 на крайне низкой высоте. Машина одного из пилотов едва не коснулась крылом взлетно-посадочной полосы — он пролетел над ней на высоте в пару-тройку метров.

Точно неизвестно, где именно происходил этот экстремальный пролет, но новостное агентство Bloomberg предполагает, что запись была сделана на авиабазе ВВС Украины в Запорожье. Там базируется 25-я бригада транспортной авиации, а на видео видно большое количество транспортных самолетов Ил-76МД.

При этом эксперт по спецпропаганде и экс-офицер советской армии Юрий Селиванов полагает, что за рассуждениями о беспомощных ВСУ может скрываться реальный рост боеспособности украинской армии. Западные СМИ, по мнению эксперта, могут нарочно приводить нелепые обвинения ВСУ — в частности, по поводу низкого пролета штурмовиков Су-25.

По мнению американских журналистов, украинские ВВС все больше увлекаются «захватывающей дух воздушной акробатикой». В ответ Селиванов заметил, что полеты на сверхмалых высотах — единственный шанс для украинских пилотов уцелеть при попытке войти в зону огня ЗРК С-300/С-400.

Для того, чтобы это понимать, как подчеркивает эксперт, не нужно быть академиком воздушной войны, передает ФАН.

Это уже не первый пролет Су-25 на Украине на сверхмалой высоте — в начале июня 2018 года штурмовик пролетел над пляжем деревни Кирилловка в Запорожье. Пресс-секретарь ВСУ Дмитрий Струтинский после публикации скандального видео заявил, что полет Су-25 проходил на минимально допустимой высоте в рамках командно-штабной тренировки.

Кроме того, опасности и угрозы для жизни мирных жителей, находившихся на пляже, этот маневр «не представлял».

Герой России, заслуженный летчик-испытатель РФ, генерал-майор в запасе Магомед Толбоев назвал действия украинского пилотоа «летным хулиганством».

«Это детская игра неопытных летчиков. Любители любят показать загорающим, как летают. Это больное место молодых летчиков. Опытные люди так не делают. Провокация или не провокация — разберутся соотвествующие службы. А обычно это бывает у неопытных пилотов — показать себя», — подчеркнул генерал Толбоев в разговоре с НСН.

В середине октября на Украине произошло крушение другого самолета — истребителя Су-27. Управлявшие им американский летчик Сет Неринг и украинский военный Иван Петренко погибли.

Петренко был заместителем командира Воздушного командования ВСУ «Восток». Самолет разбился во время учений «Чистое небо — 2018» из-за ошибки пилота, сообщили впоследствии в ВСУ.

Погибший американский авиатор был направлен на Украину для поддержки многонациональных учений «Чистое небо». До гибели он служил в 194-й истребительной эскадрилье Калифорнийской авиационной нацгвардии.

Представители военной прокуратуры Украины сообщили о возбуждении уголовного дела по факту крушения военного самолета Су-27 в Винницкой области.

«Военной прокуратурой Винницкого гарнизона возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил полетов или подготовки к ним», — заявили в военной прокуратуре.

По предварительным данным, самолет поднялся в воздух с аэродрома в Староконстантинове для выполнения учебно-боевого вылета в рамках военных учений «Чистое небо-2018». Досудебное расследование было поручено следователям областного управления нацполиции.

23 августа президент Петр Порошенко пообещал, что украинская армия станет одной из сильнейших в Европе. По словам Порошенко, в данный момент украинские власти «полностью перестраивают» всю систему вооруженных сил, чтобы привести ее к стандартам НАТО . Он также напрямую обратился к властям России и заявил, что Кремлю не удастся сдержать «евроатлантическую интеграцию нашего государства».