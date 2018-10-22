Россиян предупредили о кори на Украине

Россияне предупредили об опасности заражения корью от украинцев

Специалисты Роспотребнадзора предупредили россиян о неблагополучной ситуации по кори на Украине из-за проблем с вакцинацией.

Об этом 22 октября сообщили на сайте ведомства.

По данным Минздрава Украины, только за неделю с 1 по 7 октября 2018 года в стране было зарегистрировано 554 случая заболевания корью, из которых 397 — среди детей. Всего на начало октября на Украине зафиксировали более 32 тысяч случаев заболевания. С начала года от осложнений после кори умерли 14 человек, 10 из которых — дети.

«По мнению специалистов, сложившееся неблагополучие в стране наблюдается из-за ситуации, при которой детские дошкольные учреждения и школы посещает значительное количество не вакцинированных детей, что создаёт дополнительные риски для новых вспышек. Минздрав Украины совместно с Министерством образования и науки направили официальное письмо органам исполнительной власти и местного самоуправления Украины о том, что низкая вакцинация против кори противоречит закону "О защите населения от инфекционных заболеваний"», — говорится в материале Роспотребнадзора.

Ведомство напоминает, что единственным действенным средством защиты против кори является вакцинация, это необходимо учитывать при планировании поездок на Украину.

Украина занимает первое место в Европе по масштабам распространения кори. По словам первого заместителя гендиректора Центра общественного здоровья Виктора Ляшко, данный вирус способен принести с собой еще более опасные болезни — дифтерию и полиомиелит. Ряд специалистов уже предрекает в ближайшее время вспышку дифтерии на Украине в связи с отсутствием вакцин, а эпидемиологи констатируют в стране значительный рост заболеваемости туберкулезом. По их оценкам, если в 2013 году уровень заболеваемости составлял 68 человек на 100 тысяч населения, то в 2016 году он уже составлял 100 человек на 100 тысяч населения.