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Украинская националистка пригрозила уничтожить Россию
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Украинская националистка пригрозила уничтожить Россию 

News.ru 33 минуты назад
Фото: twitter.com/@publikatsii_ru
Бывший депутат Верховной рады от партии «Свобода» Ирина Фарион заявил о желании полностью уничтожить Россию. Громкое заявление украинская националистка сделала в интервью «БукІнфо».
По словам политика, «кремлёвские пропагандисты ощущают из-за неё реальную угрозу», поэтому настроены по отношению к ней агрессивно.
«Пусть боятся! Есть кого бояться. Мы их в покое не оставим. Наше задание — это уничтожение Российской империи. Наше задание — село Кучкино, с которого когда-то началась Москва. Мы с ними возиться не планируем», — заявила Фарион.
Будучи по образованию филологом, Ирина Фарион известна как активный борец с русским языком на Украине и скандальными высказываниями на эту тему. Она, в частности, называла «дегенератами» украинцев, которые называют русский родным языком, и предложила привлекать их к уголовной ответственности.
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