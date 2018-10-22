Украинская националистка пригрозила уничтожить Россию

По словам политика, «кремлёвские пропагандисты ощущают из-за неё реальную угрозу», поэтому настроены по отношению к ней агрессивно.

«Пусть боятся! Есть кого бояться. Мы их в покое не оставим. Наше задание — это уничтожение Российской империи. Наше задание — село Кучкино, с которого когда-то началась Москва. Мы с ними возиться не планируем», — заявила Фарион.

Будучи по образованию филологом, Ирина Фарион известна как активный борец с русским языком на Украине и скандальными высказываниями на эту тему. Она, в частности, называла «дегенератами» украинцев, которые называют русский родным языком, и предложила привлекать их к уголовной ответственности.