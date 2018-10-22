План для Украины: расколоть, а потом «примирять»

План для Украины: Сначала расколоть церковь, а потом «примирять»

Инициатива «Примирение» призвана урегулировать и сглаживать политические, общественные и территориальные конфликты между странами. Опыт показал, что большую роль в мирном решении проблем играют церкви.

Как примирялись в Европе

Организация «Примирение» появилась в 1950-х годах из желания разрешить сложные противоречия между Польшей Германией после Второй мировой войны. Поляки сильно пострадали от убийств и разрушений, причиненных нацистами. А после войны часть немецких территорий присоединили к Польше, с чем не соглашалась Германия.

Но в 1965 году Немецкая евангелическая церковь опубликовала Восточный меморандум, в котором фактически признала передачу своих бывших территорий Польше. С этого момента наступило потепление отношений между двумя странами, в том числе через посредничество церквей.

После этого организация решила помогать не только своим землякам, но и распространить европейский опыт дальше на Восток — регион, перспективный для евроинтеграции. В 1995 году была образована рабочая группа «Примирение в Европе», в которой начинают участвовать украинские (УПЦ МП, УГКЦ, Немецкая евангелическо-лютеранская церковь в Украине и римо-католическая) и белорусские (православная, римо-католическая и лютеранская) церкви.

Кроме них в составе немецкие (римо-католическая и евангелическая) и польские (православная, евангелическая аугсбургского вероисповедания и римо-католическая) церкви.

Заседает группа несколько раз в году: поочередно на Украине, Польше и Белоруссии . Большая конференция проходит раз в год.

Примечательно, что в середине 1990-х отделение «Примирения» в Санкт-Петербурге и мэрия под руководством Анатолия Собчака поддержали идею писателя-фронтовика Даниила Гранина установить в городе крест, посвященный памяти тех, кто погиб «в боях друг с другом в этих местах». То есть это была бы не только память о простых погибших гражданах, но также о советских и немецких солдатах.

Но власть поменялась, и проект забросили.

Принять ближнего своего

Собрание «Примирения» в Киеве 10 июня 2014 года совпало с началом полномасштабной войны в Донбассе. Тогда представитель УПЦ МП, профессор, проректор Киевской духовной академии и семинарии Владимир Бурега говорил:

«В конце марта этого года (2014 года. — Авт.) в Варшаве у нас была очередная рабочая встреча членов группы. И, конечно же, главным вопросом было стремление наших братьев из Германии, Польши и Беларуси как-то помочь Украине. Вполне очевидно, что Украине предстоит непростой путь к общенациональному примирению. И в этом процессе живое участие должны принять христианские церкви… Именно поэтому украинская часть группы «Примирение» решила провести круглый стол, посвященный ситуации, которая сложилась в нашей стране».

Профессор сообщил, что по итогам круглого стола издали коммюнике, в котором сказано, что в первую очередь примирение — это способность принять своего ближнего таким, какой он есть.

«Мы должны признать за каждым человеком право развивать свои культурные и религиозные традиции, тем самым созидая Украину как уникальное единство в многообразии… Мы нуждаемся не только в примирении друг с другом, но и в примирении с Богом. Ведь конфликты и противостояние порождаются нашими греховными страстями. Потому путь к миру лежит через победу над грехом. Мир с Богом должен стать фундаментом и для примирения между людьми», — заявлял Бурега.

А сейчас идет пятый год войны в Донбассе. По официальным данным, погибли около 3 тысяч мирных граждан, ранения получили от 7 до 9 тысяч человек. А количество погибших с обеих сторон конфликта приближается к 11 тысячам человек.

Украинская власть пока не может «принять своего ближнего таким, какой он есть». Она вроде как сдерживается, чтобы не пойти вооруженным походом на Донбасс, чтобы отвоевать его. Но устроила ему экономическую блокаду и препятствует гражданскому диалогу между жителями Украины и ЛНР/ДНР.

Есть решение в виде миротворческой миссии ООН , но проекта резолюции, которая бы устраивала все стороны, пока нет.

А вот церковь показала себя с хорошей стороны в конфликте: УПЦ МП сыграла и продолжает играть большую роль в обмене пленными.

Межконфессионального мира не получилось

Примечательно, что летом 2014 года академик Бурега был доволен межконфессиональной ситуацией на Украине.

«Но все же, несмотря на крайне непростую ситуацию в нашем обществе, нам удалось сохранить в Украине межконфессиональный мир. Это крайне важно. Надеюсь, и в будущем нашим церквам удастся не допустить противостояния на религиозной почве», — говорил он.

Однако этого не произошло. После победы евромайдана на Украине начались захваты храмов УПЦ МП. С 2017 года эксперты откровенно говорят о межконфессиональной войне в стране.

На все это наложилось еще и твердое намерение украинских властей получить автокефалию. И теперь Константинопольская патриархия готова предоставить Украине томос — разрешение на поместную церковь.

Таким решением возмутилась Русская православная церковь (РПЦ) и разорвала евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.

УПЦ МП, которая находится в канонической юрисдикции РПЦ, объясняет разрыв с Константинополем тем, что тот ни с кем не оговаривает своих решений и не желает вести дискуссий по этому поводу. При этом Константинополь в форме ультиматума заявляет о своих решениях как об истине в последней инстанции.

«Константинополь публикует решения, но не публикует никакого обоснования. А все дискуссии, которые он ведет по этому вопросу, — это кулуарные дискуссии. Никто за пределами Синода Константинопольской патриархии достоверно не может сказать, что там происходило. Поэтому православные игумены требуют раскрытия позиции Константинополя и ее обсуждения, потому что Евангелие гласит: «Кто ходит днем, тот не спотыкается», — заявил представитель УПЦ МП, архиепископ Нежинский и Прилуцкий Климент.

Он также предупреждает: Константинополь руководствуется корыстными помыслами, «отжимая» под себя канонические территории. А это будет способствовать еще большему расколу православия в стране. Да и самой страны тоже.

Так, Климент объяснил, что на часть Буковины, Одесской области и Закарпатской области, граничащих с Румынией, «смотрит» Румынская патриархия. Например, два румынских епископа недавно были рукоположены румынским патриархом для окормления территорий Буковины.

Священник сказал, что Закарпатье присоединили к нашей православной церкви в результате политических процессов, далеких от Константинополя. Там есть этнические венгры, а Венгрия — это часть Сербской патриархии, и никогда закарпатцы не согласятся на автокефалию.

Одновременно может вспыхнуть конфликт с Польской церковью, уже имеющей автокефалию. Ведь западные части Украины в свое время присоединили от Польши и ПРЦ к территориям УССР.

Полная неожиданность и раскрутка конфликта

Очевидно, что Украине и Донбассу нужны годы, а может, и десятилетия, чтобы подать друг другу руки на официальном и гражданском уровне. Немецко-польский процесс тому доказательство. Но процесс может пойти быстрее, если власти по обе стороны будут способствовать сближению людей.

Что же до межконфессионального конфликта из-за томоса и бойкота Константинополя, то для группы «Примирение в Европе» это все оказалось полной неожиданностью. Проректор духовной семинарии Владимир Бурега ожидает раскрутки этого противостояния.

«Исторический опыт показывает, что любой кризис развивается по классической схеме, прописанной в работах известного философа Гегеля: «тезис-антитезис-синтез». Мы увидели тезис Константинополя, антитезис со стороны РПЦ и оказались в ситуации напряженного конфликта. Я глубоко убежден, что стороны рано или поздно будут вынуждены идти на некий диалог, уступки и компромиссы. Когда это случится, сказать сложно», — говорит профессор.