Как «мертвец» из Одессы заработал на замок во Франции

Как «мертвый» аферист из Одессы заработал на замок во Франции и картины Дали

Жандармы французской Бургундии задержали разыскиваемого Украиной по подозрению в мошенничестве и отмывании денег 36-летнего одессита Дмитрия Малиновского

Четыре года назад одесский Остап Бендер «погиб» как герой АТО, но вскоре воскрес во Франции , где купил замок, винтажный Rolls Royce Phantom и 3 картины Сальвадора Дали.

Оживший беглец

Шикарная жизнь иностранца во Франции бросалась в глаза: покупка настоящего замка за миллионы евро, дорогие машины, произведения искусства…

В январе 2018 года полиция Франции начала расследование подозрительных операций по покупке замка за 3 миллиона евро одной люксембургской компанией, владеет которой гражданин Украины. При детальном изучении оказалось, что главу этой компании подозревают в коррупции в особо крупных размерах на Украине. При этом подозреваемый… умер в 2014 году.

Европол связался с коллегами из Украины, и, как оказалось, разыскиваемый Украиной аферист не только жив и здоров, но еще и живет на широкую ногу. 5 октября французская жандармерия при активной поддержке Европола арестовала в Бургундии (недалеко от Дижона) беглеца из Украины по подозрению в международном мошенничестве и отмывании доходов от коррупции.

Мал, да удал

Европол сообщил о задержании, не называя фамилии фигуранта. Но уже через несколько часов в МВД Украины сообщали, что во Франции задержали одессита Дмитрия Малиновского, который в юные годы преуспел в аферах: обводил вокруг пальца как своих одноклассников и успешных одесситов, так и международные корпорации.

В биографии Малиновского нет ничего необычного. Образование высшее экономическое, работал научным сотрудником Одесского национального морского университета, окончил аспирантуру. Женат, имеет на иждивении четырех малолетних детей, ранее не судим.

French @Gendarmerie arrest Ukrainian ‘King of the Castle’ and seized over EUR 4 million, with Europol's support. The suspect is thought to be behind a complex case of international #fraud and #moneylaundering.

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​В 2006 году в возрасте 24 лет Дмитрий Малиновский подался в политику, планировал пройти в Одесский горсовет от Партии регионов. В анкете он указал, что руководит одесским представительством ООО «Камиа», предприятия, которое контролирует птицефабрику «Подолье», и СП «Агро-КА Полтава», занимающуюся зерном. «Камиа» входит в состав корпорации с претенциозным названием DiamondSphereGroup, которая принадлежит семье олигархов Янковских. Должность была престижной.

А в неполные тридцать лет Дмитрий Малиновский оказался владельцем ЧП «Юг-инвест», числящейся в офшоре. Участвовал в афере по захвату принадлежащего Минобороны спортивного комплекса СКА в Одессе по поддельным документам. Искусству делать деньги у Малиновского могли бы поучиться матерые махинаторы.

В послужном списке Малиновского не только махинации с имуществом Минобороны, его подозревали в присвоении имущества одесситов. Те, кто обратился в милицию, уверяли, что Малиновский выдурил у них имущества на 350 тысяч долларов.

Красиво жить не запретишь

В 2014 году журнал «Форбс» оценивал состояние Дмитрия Малиновского в 100 миллионов долларов. Это позволяло молодому и успешному бизнесмену шикарно жить. Как говорят в Одессе, его можно было увидеть в дорогих ресторанах или разъезжающим по городу на новинках иностранного автопрома. Часто путешествовал за границу, отдыхал на престижных курортах.

Как-то в интернете попалась видеозапись, как Малиновский, чью жену за вождение в нетрезвом состоянии задержали сотрудники ГАИ , угрожал связями с высокопоставленными чиновниками и обещал «завтра уволить всех».

Но все пошло не по плану в 2012 году, когда следователи собрали доказательства того, что право на компанию «Юг-инвест» Малиновский получил мошенническим путем, проворачивал сделки по поддельным документам. В отношении Малиновского открыли сразу несколько уголовных производств.

Бизнесмен попытался сбежать от следствия и суда, но был задержан в аэропорту «Борисполь» перед посадкой на рейс в Париж, уверял, что летит к больной жене. Прокуратура обратилась к следственному судье Печерского районного суда Киева с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей, но Малиновского отпустили под залог в размере 429 тыс. грн.

При этом судебный процесс над ним так и не начался, хотя дело в Одесский суд передали еще в 2013 году. Обвиняемый не являлся на судебные заседания якобы по уважительным причинам — болел. Судья постановил доставить его принудительно, что и сделали, потом изменил меру пресечения на содержание под стражей, но в СИЗО Малиновский так и не попал. По дороге ему стало плохо (заболела голова), его госпитализировали в больницу, прописали постельный режим, поскольку тот болен… гриппом.

А дальше было еще веселее. Все лето, как только суд назначал слушание дела, в тот же день поступал звонок о минировании здания. Так случалось пять раз. 15 августа сторона защиты принесла в суд поддельную справку УГАИ ГУМВД Украины в Одесской области о том, что Малиновский в этот день попал в ДТП, поэтому не смог прибыть в суд. Бумажку проверили и узнали, что подписавший справку инспектор в МВД не работает.

18 августа Малиновский не пришел на очередное судебное заседание, а его супруга заявила, что муж пропал без вести. По словам Аллы Малиновской, «Дима отправился на судебное заседание, но домой не вернулся». Пропавшего объявили в розыск.

Но история на этом не закончилась. 17 ноября 2014 года неизвестный через консьержа дома передал картонную коробку, в которой было свидетельство о смерти и урна с прахом. Из документов следовало, что Дмитрий Малиновский погиб 25 октября 2014 года на территории Луганска. В связи с АТО данные о смерти Малиновского не внесли в государственный реестр, и жена добивалась в суде признать его мертвым. В мае 2015 года суд иск удовлетворил.

Но самое интересное в том, что, будучи мертвым, Малиновский неожиданно ожил. В марте-апреле 2015 года Малиновский и еще один человек от имени компании ExpotradeGlobalLimited (Белиз) заключили договоры на поставку 20 000 тонн карбамида и аммиака с ОАО «Одесский припортовый завод», однако условий договора не выполнили.

После перечисления 12 776 145 евро на счета ExpotradeGlobalLimited (Сингапур) молодые люди исчезли. А в феврале 2016 года в жилом доме в Одессе, принадлежащем матери Малиновского, провели обыски: обнаружили и изъяли документы и средства связи для использования в закрытой абонентской группе для конспиративного общения с Малиновским.

Решение суда об установлении факта смерти Малиновского отменили только 18 августа 2017-го. К тому же оказалось, что свидетельство о смерти Малиновского выдано на имя другого лица на основании актовой записи о смерти от 01.07.2009 года.

План похищения Майкла Джексона

Как рассказал одноклассник Малиновского, в школе тот хорошо учился, был умным парнем. Его семья жила в шикарной, по советским меркам, квартире. Родители были крайне интеллигентными людьми, очень любили Митю — единственного ребенка.

«Больше всего Митя мне запомнился тем, что с самого детства у него были глобальные идеи и планы. Примерно в 4 классе он мне показал бумажку, на которой был расписан план похищения Майкла Джексона ради получения выкупа. Похитить его Митя планировал на подводной лодке, а выкуп потратить на ученых, которые разработают космический корабль с ядерным оружием, который позволит доминировать на всей планете. Т.к. этот план очень напоминал сюжеты популярных в то время мультиков про черепашек-ниндзя, не думаю, что Митю можно было в чем-то упрекнуть. Меня скорее восхитила глобальность этого плана», — делится воспоминаниями одноклассник.

В юности, как отмечает приятель, Митя стремился продемонстрировать окружающим собственный достаток. А со временем начали доходить слухи об аферах Малиновского. Их жертвами или невольными соучастниками становились одноклассники, но, главное, идеи поражали своей масштабностью и изощренностью.

«Запомнилась история его мнимой смерти. Семья нашего общего одноклассника лишилась своей недвижимости вследствие аферы Мити и довела дело до уголовного преследования и суда. Митя был арестован и сидел в СИЗО. Там он поломал сам себе конечность и был переведен в больницу, откуда сбежал. На следующее заседание суда адвокат принес урну, попросил у судьи слово, поставил урну на стол и сказал: «Дмитрий Малиновский героически погиб в АТО, защищая родину. Вот его прах. Предлагаю почтить память героя минутой молчания». Дело было закрыто», — рассказывает одессит.

После этого, по словам его приятеля, псевдомертвый псевдогерой АТО Малиновский отправился в Москву, арендовал там целый этаж гостиницы, куда на частном самолете привез каких-то сотрудников украинского Фонда Госимущества, где они устраивали вечеринки с проститутками.

«На эти вечеринки он приглашал российских чиновников и предпринимателей, которых знакомил с сотрудниками ФГИ и предлагал им организовать продажу ОПЗ за небольшую взятку в 12 миллионов долларов», — говорит приятель Малиновского.

Якобы на эти деньги, добавляет он, «предприниматель» и купил виллу, элитный автомобиль и произведения Дали.