Как «мертвец» из Одессы заработал на замок во Франции

Жандармы французской Бургундии задержали разыскиваемого Украиной по подозрению в мошенничестве и отмывании денег 36-летнего одессита Дмитрия Малиновского
Четыре года назад одесский Остап Бендер «погиб» как герой АТО, но вскоре воскрес во Франции, где купил замок, винтажный Rolls Royce Phantom и 3 картины Сальвадора Дали.
Оживший беглец
Шикарная жизнь иностранца во Франции бросалась в глаза: покупка настоящего замка за миллионы евро, дорогие машины, произведения искусства…
В январе 2018 года полиция Франции начала расследование подозрительных операций по покупке замка за 3 миллиона евро одной люксембургской компанией, владеет которой гражданин Украины. При детальном изучении оказалось, что главу этой компании подозревают в коррупции в особо крупных размерах на Украине. При этом подозреваемый… умер в 2014 году.
Европол связался с коллегами из Украины, и, как оказалось, разыскиваемый Украиной аферист не только жив и здоров, но еще и живет на широкую ногу. 5 октября французская жандармерия при активной поддержке Европола арестовала в Бургундии (недалеко от Дижона) беглеца из Украины по подозрению в международном мошенничестве и отмывании доходов от коррупции.
Мал, да удал
Европол сообщил о задержании, не называя фамилии фигуранта. Но уже через несколько часов в МВД Украины сообщали, что во Франции задержали одессита Дмитрия Малиновского, который в юные годы преуспел в аферах: обводил вокруг пальца как своих одноклассников и успешных одесситов, так и международные корпорации.
В биографии Малиновского нет ничего необычного. Образование высшее экономическое, работал научным сотрудником Одесского национального морского университета, окончил аспирантуру. Женат, имеет на иждивении четырех малолетних детей, ранее не судим.
French @Gendarmerie arrest Ukrainian ‘King of the Castle’ and seized over EUR 4 million, with Europol's support. The suspect is thought to be behind a complex case of international #fraud and #moneylaundering.
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В 2006 году в возрасте 24 лет Дмитрий Малиновский подался в политику, планировал пройти в Одесский горсовет от Партии регионов. В анкете он указал, что руководит одесским представительством ООО «Камиа», предприятия, которое контролирует птицефабрику «Подолье», и СП «Агро-КА Полтава», занимающуюся зерном. «Камиа» входит в состав корпорации с претенциозным названием DiamondSphereGroup, которая принадлежит семье олигархов Янковских. Должность была престижной.
А в неполные тридцать лет Дмитрий Малиновский оказался владельцем ЧП «Юг-инвест», числящейся в офшоре. Участвовал в афере по захвату принадлежащего Минобороны спортивного комплекса СКА в Одессе по поддельным документам. Искусству делать деньги у Малиновского могли бы поучиться матерые махинаторы.
В послужном списке Малиновского не только махинации с имуществом Минобороны, его подозревали в присвоении имущества одесситов. Те, кто обратился в милицию, уверяли, что Малиновский выдурил у них имущества на 350 тысяч долларов.
Красиво жить не запретишь
В 2014 году журнал «Форбс» оценивал состояние Дмитрия Малиновского в 100 миллионов долларов. Это позволяло молодому и успешному бизнесмену шикарно жить. Как говорят в Одессе, его можно было увидеть в дорогих ресторанах или разъезжающим по городу на новинках иностранного автопрома. Часто путешествовал за границу, отдыхал на престижных курортах.
Как-то в интернете попалась видеозапись, как Малиновский, чью жену за вождение в нетрезвом состоянии задержали сотрудники ГАИ, угрожал связями с высокопоставленными чиновниками и обещал «завтра уволить всех».
Но все пошло не по плану в 2012 году, когда следователи собрали доказательства того, что право на компанию «Юг-инвест» Малиновский получил мошенническим путем, проворачивал сделки по поддельным документам. В отношении Малиновского открыли сразу несколько уголовных производств.
Бизнесмен попытался сбежать от следствия и суда, но был задержан в аэропорту «Борисполь» перед посадкой на рейс в Париж, уверял, что летит к больной жене. Прокуратура обратилась к следственному судье Печерского районного суда Киева с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей, но Малиновского отпустили под залог в размере 429 тыс. грн.
При этом судебный процесс над ним так и не начался, хотя дело в Одесский суд передали еще в 2013 году. Обвиняемый не являлся на судебные заседания якобы по уважительным причинам — болел. Судья постановил доставить его принудительно, что и сделали, потом изменил меру пресечения на содержание под стражей, но в СИЗО Малиновский так и не попал. По дороге ему стало плохо (заболела голова), его госпитализировали в больницу, прописали постельный режим, поскольку тот болен… гриппом.
А дальше было еще веселее. Все лето, как только суд назначал слушание дела, в тот же день поступал звонок о минировании здания. Так случалось пять раз. 15 августа сторона защиты принесла в суд поддельную справку УГАИ ГУМВД Украины в Одесской области о том, что Малиновский в этот день попал в ДТП, поэтому не смог прибыть в суд. Бумажку проверили и узнали, что подписавший справку инспектор в МВД не работает.
18 августа Малиновский не пришел на очередное судебное заседание, а его супруга заявила, что муж пропал без вести. По словам Аллы Малиновской, «Дима отправился на судебное заседание, но домой не вернулся». Пропавшего объявили в розыск.
Но история на этом не закончилась. 17 ноября 2014 года неизвестный через консьержа дома передал картонную коробку, в которой было свидетельство о смерти и урна с прахом. Из документов следовало, что Дмитрий Малиновский погиб 25 октября 2014 года на территории Луганска. В связи с АТО данные о смерти Малиновского не внесли в государственный реестр, и жена добивалась в суде признать его мертвым. В мае 2015 года суд иск удовлетворил.
Но самое интересное в том, что, будучи мертвым, Малиновский неожиданно ожил. В марте-апреле 2015 года Малиновский и еще один человек от имени компании ExpotradeGlobalLimited (Белиз) заключили договоры на поставку 20 000 тонн карбамида и аммиака с ОАО «Одесский припортовый завод», однако условий договора не выполнили.
После перечисления 12 776 145 евро на счета ExpotradeGlobalLimited (Сингапур) молодые люди исчезли. А в феврале 2016 года в жилом доме в Одессе, принадлежащем матери Малиновского, провели обыски: обнаружили и изъяли документы и средства связи для использования в закрытой абонентской группе для конспиративного общения с Малиновским.
Решение суда об установлении факта смерти Малиновского отменили только 18 августа 2017-го. К тому же оказалось, что свидетельство о смерти Малиновского выдано на имя другого лица на основании актовой записи о смерти от 01.07.2009 года.
План похищения Майкла Джексона
Как рассказал одноклассник Малиновского, в школе тот хорошо учился, был умным парнем. Его семья жила в шикарной, по советским меркам, квартире. Родители были крайне интеллигентными людьми, очень любили Митю — единственного ребенка.
«Больше всего Митя мне запомнился тем, что с самого детства у него были глобальные идеи и планы. Примерно в 4 классе он мне показал бумажку, на которой был расписан план похищения Майкла Джексона ради получения выкупа. Похитить его Митя планировал на подводной лодке, а выкуп потратить на ученых, которые разработают космический корабль с ядерным оружием, который позволит доминировать на всей планете. Т.к. этот план очень напоминал сюжеты популярных в то время мультиков про черепашек-ниндзя, не думаю, что Митю можно было в чем-то упрекнуть. Меня скорее восхитила глобальность этого плана», — делится воспоминаниями одноклассник.
В юности, как отмечает приятель, Митя стремился продемонстрировать окружающим собственный достаток. А со временем начали доходить слухи об аферах Малиновского. Их жертвами или невольными соучастниками становились одноклассники, но, главное, идеи поражали своей масштабностью и изощренностью.
«Запомнилась история его мнимой смерти. Семья нашего общего одноклассника лишилась своей недвижимости вследствие аферы Мити и довела дело до уголовного преследования и суда. Митя был арестован и сидел в СИЗО. Там он поломал сам себе конечность и был переведен в больницу, откуда сбежал. На следующее заседание суда адвокат принес урну, попросил у судьи слово, поставил урну на стол и сказал: «Дмитрий Малиновский героически погиб в АТО, защищая родину. Вот его прах. Предлагаю почтить память героя минутой молчания». Дело было закрыто», — рассказывает одессит.
После этого, по словам его приятеля, псевдомертвый псевдогерой АТО Малиновский отправился в Москву, арендовал там целый этаж гостиницы, куда на частном самолете привез каких-то сотрудников украинского Фонда Госимущества, где они устраивали вечеринки с проститутками.
«На эти вечеринки он приглашал российских чиновников и предпринимателей, которых знакомил с сотрудниками ФГИ и предлагал им организовать продажу ОПЗ за небольшую взятку в 12 миллионов долларов», — говорит приятель Малиновского.
Якобы на эти деньги, добавляет он, «предприниматель» и купил виллу, элитный автомобиль и произведения Дали.
Сейчас Интерпол решает вопрос об экстрадиции Дмитрия Малиновского на Украину. Ему грозит до 12 лет заключения. Но никто не может гарантировать, что предприимчивый одессит снова не выскользнет из рук правосудия.