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Украинские штурмовики едва не задели взлетную полосу
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Украинские штурмовики едва не задели взлетную полосу в полете: видео 

ТК «Звезда» + ещё 2 1 час назад
Фото: кадр видео
Два Су-25М1 совершили полет вдоль взлетно-посадочной полосы аэродрома, при этом один из них был на высоте едва ли превышающей несколько метров над землей.
В Сети опубликовано видео пролета двух украинских штурмовиков на сверхмалой высоте. Два Су-25М1 совершили полет вдоль взлетно-посадочной полосы аэродрома, при этом один из них был на высоте едва ли превышающей несколько метров над землей. Место съемки осталось неизвестным. Ролик опубликован на Youtube.
Ранее в небе над Хмельницкой областью заметили американские истребители F-15C. На Украине стартовали учения «Чистое небо — 2018». Представители Военно-воздушных сил девяти стран мира прибыли в страну для участия в летных маневрах.
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