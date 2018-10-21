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Названо условие наступления Украины на Россию
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Украинский националист назвал условие наступления на Донбасс и Крым 

РИА Новости + ещё 2 11 часов назад
Украина должна дождаться кризиса в России, чтобы начать наступление на нескольких фронтах, заявил в эфире канала Ukrlife.tv лидер националистической организации "Братство"* Дмитрий Корчинский.
"Прямо скажем, наши вооруженные силы сейчас не готовы к войне сразу на двух-трех фронтах, которую нам придется вести. Например, донецкий фронт, крымский фронт и фронт где-нибудь в районе Харькова или Чернигова", — отметил радикал.
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По словам Корчинского, Киеву необходимо удерживать конфликт в текущем состоянии, выжидая начала "кризиса" в России.
"В тот момент, когда он возникнет, нам нужно иметь достаточно мобилизованных вооруженных сил, в том числе в зоне конфликта, которые сразу смогут перейти в наступление", — сказал он.
Корчинский известен своими провокационными высказываниями. Так, российских артистов, гастролирующих на Украине, радикал называл "животными", которых нужно возить в "железных клетках". Кроме того, он заявлял, что на мосту через Керченский пролив "должны висеть" все, кто связан с его строительством.
*Организация запрещена в России.
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