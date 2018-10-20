Киев решил разоблачить российского «шпиона»

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СБУ объявит о разоблачении «агента российских спецслужб» 

RT на русском + ещё 2 47 минут назад
Фото: РИА Новости
Служба безопасности Украины организует в понедельник, 22 октября, брифинг во вопросу «разоблачения агента российских спецслужб». Об этом заявили в пресс-службе ведомства.
«В понедельник, 22 октября, в 11:30 в пресс-центре СБУ состоится брифинг руководства СБ Украины относительно разоблачения агента российских спецслужб», — говорится в сообщении.
При этом никаких других подробностей не приводится.
В конце 2017 года в СБУ заявили о задержании чиновника секретариата правительства по подозрению в сотрудничестве с «российскими спецслужбами».
Позднее стало известно, что задержанным является помощник премьер-министра страны Станислав Ежов.
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