Украинские раскольники сделали неожиданное заявление

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Украинские раскольники «подчинили» себе Киево-Печерскую лавру 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Украинские раскольники готовятся к захвату древних православных памятников Руси — Киево-Печерской лавры и Свято-Успенской лавры. Глава непризнанного «Киевского патриархата» Филарет уже приказал именовать себя «архимандрит Киево-Печерской и Почаевской лавр». Филаретовцы заявили, что древние русские монастыри находятся в их подчинении.
РПЦ заявила о выполнении Константинополем «заказа извне»
«Лавры Печерская и Почаевская давно являются ставропигиями Киевского престола согласно соборных решений еще 1991 и 1993 годов», — написал в фейсбуке представ » Евстратий Зоря.
По его словам, с 20 октября это отражено и в полном наименовании Филарета —
Предстоятель КП Филарет (Михаил Денисенко) — бывший епископ Русской православной церкви. Являлся одним из кандидатов на патриарший престол РПЦ на поместном соборе в июне 1990 года. Однако проиграл выборы и основал собственную церковь в Киеве, которую РПЦ не признает. В этом году Филарета и его «Киевский патриархат» признал константинопольский патриарх, что стало причиной мирового православного раскола — РПЦ отказалась от молитвенного общения с Константинополем (этот православный патриархат расположен в Стамбуле).
Киево-Печерская лавра— один из первых монастырей Древнерусского государства. Одна из важнейших православных святынь, здесь покоятся нетленные мощи угодников божьих, есть и захоронения мирян (например, могила Петра Столыпина).
Сейчас нижняя Лавра находится в ведении Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, а верхняя Лавра — в ведении Киево-Печерского историко-культурного заповедника.
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