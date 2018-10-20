Украинские раскольники сделали неожиданное заявление

Украинские раскольники «подчинили» себе Киево-Печерскую лавру

Украинские раскольники готовятся к захвату древних православных памятников Руси — Киево-Печерской лавры и Свято-Успенской лавры. Глава непризнанного «Киевского патриархата» Филарет уже приказал именовать себя «архимандрит Киево-Печерской и Почаевской лавр». Филаретовцы заявили, что древние русские монастыри находятся в их подчинении.

«Лавры Печерская и Почаевская давно являются ставропигиями Киевского престола согласно соборных решений еще 1991 и 1993 годов», — написал в фейсбуке представ » Евстратий Зоря.

По его словам, с 20 октября это отражено и в полном наименовании Филарета —

Предстоятель КП Филарет (Михаил Денисенко) — бывший епископ Русской православной церкви. Являлся одним из кандидатов на патриарший престол РПЦ на поместном соборе в июне 1990 года. Однако проиграл выборы и основал собственную церковь в Киеве, которую РПЦ не признает. В этом году Филарета и его «Киевский патриархат» признал константинопольский патриарх, что стало причиной мирового православного раскола — РПЦ отказалась от молитвенного общения с Константинополем (этот православный патриархат расположен в Стамбуле).

Киево-Печерская лавра— один из первых монастырей Древнерусского государства. Одна из важнейших православных святынь, здесь покоятся нетленные мощи угодников божьих, есть и захоронения мирян (например, могила Петра Столыпина).

Сейчас нижняя Лавра находится в ведении Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, а верхняя Лавра — в ведении Киево-Печерского историко-культурного заповедника.