Непризнанный Киевский патриархат расширил титул Филарета

Непризнанный Киевский патриархат расширил титул предстоятеля

Представители непризнанного Киевского патриархата сообщили об изменении титула своего предстоятеля Филарета, передает "112 Украина ".

"В связи с изменениями, которые происходят в Украинской православной церкви, принимая во внимание историческую традицию, практику поместных православных церквей и другие существенные обстоятельства, ввести для предстоятеля Украинской православной церкви Киевского патриархата полное и сокращенные формы титула", — сообщили в КП.

В соответствии с новым решением, к полному титулу предстоятеля было добавлено: "Свято-Успенской Киево-Печерской и Почаевской лавр Священноархимандрит". Сокращенный титул будет иметь форму: "Святейший (имя), патриарх Киевский и всей Руси-Украины".

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