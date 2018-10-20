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Непризнанный Киевский патриархат расширил титул Филарета
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Непризнанный Киевский патриархат расширил титул предстоятеля 

Газета.Ru + ещё 5 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Представители непризнанного Киевского патриархата сообщили об изменении титула своего предстоятеля Филарета, передает "112 Украина".
"В связи с изменениями, которые происходят в Украинской православной церкви, принимая во внимание историческую традицию, практику поместных православных церквей и другие существенные обстоятельства, ввести для предстоятеля Украинской православной церкви Киевского патриархата полное и сокращенные формы титула", — сообщили в КП.
В соответствии с новым решением, к полному титулу предстоятеля было добавлено: "Свято-Успенской Киево-Печерской и Почаевской лавр Священноархимандрит". Сокращенный титул будет иметь форму: "Святейший (имя), патриарх Киевский и всей Руси-Украины".
Ранее сообщалось, что митрополит УПЦ МП объявил себя клириком Константинополя.
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