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На Украине убийцу выпустили из колонии из-за нехватки мест
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На Украине убийцу выпустили из колонии из-за нехватки мест 

РИА Новости + ещё 2 2 часа назад
Фото: Depositphotos / cunaplus
Преступника, осужденного за убийство несовершеннолетнего, выпустили на свободу из-за "нехватки свободных мест" в колонии в Луцке. Об этом сообщил замгенпрокурора Украины Евгений Енин.
"Преступник, приговор в отношении которого вступил в законную силу, пожалуй, думал, что "решил все свои вопросы", спокойно разгуливая по улицам Луцка, а не по тюремным коридорам, потому что — вдумайтесь! — в учреждении исполнения наказаний для него "не хватило" свободного места!" — написал Енин на своей странице в Facebook.
По словам чиновника, родственники погибшего встретили мужчину прямо на улице, после чего обратились за разъяснениями в полицию, где им и рассказали о причинах нахождения осужденного на свободе.
После вмешательства прокуратуры преступнику "подыскали место" — мужчину этапировали в Торецкую исправительную колонию в Херсонской области.
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