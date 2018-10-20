На Украине убийцу выпустили из колонии из-за нехватки мест

Преступника, осужденного за убийство несовершеннолетнего, выпустили на свободу из-за "нехватки свободных мест" в колонии в Луцке . Об этом сообщил замгенпрокурора Украины Евгений Енин.

"Преступник, приговор в отношении которого вступил в законную силу, пожалуй, думал, что "решил все свои вопросы", спокойно разгуливая по улицам Луцка, а не по тюремным коридорам, потому что — вдумайтесь! — в учреждении исполнения наказаний для него "не хватило" свободного места!" — написал Енин на своей странице в Facebook.

По словам чиновника, родственники погибшего встретили мужчину прямо на улице, после чего обратились за разъяснениями в полицию, где им и рассказали о причинах нахождения осужденного на свободе.