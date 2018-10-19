Киев расплачивается с Константинополем натурой

Было наше — стало ваше: как Киев расплачивается с Константинополем

Рада поддержала решение Порошенко о передаче Андреевской церкви Вселенскому патриархату. Вероятно, так украинский лидер решил отблагодарить Константинополь за поддержку Киева в споре с РПЦ . Но украинцы такой щедрости не оценили. Парламент Украины со второй попытки, но все-таки принял закон о передаче Андреевской церкви в центре Киева в постоянное пользование Константинопольскому патриархату. Правда, решение было сразу же заблокировано. На этом настояли представители фракции "Оппозиционный блок". Они подготовили документ, отменяющий решение о передаче. Параллельно нардепы подали на рассмотрение парламента постановление, в котором предлагают отдать Константинополю здание администрации президента Украины. Дело в том, что идея передать Андреевскую церковь — один из символов Киева — Вселенскому патриархату принадлежит лично Петру Порошенко. Очевидно, так украинский президент решил отблагодарить Константинополь и лично патриарха Варфоломея за поддержку Киева в споре с РПЦ. Подарок щедрый. Ведь церковь, построенная в честь апостола Андрея Первозванного в середине 18 века, имеет не только духовную, но и культурно-историческую ценность. Образец архитектуры в стиле барокко знаменитого мастера Бартоломео Растрелли . Но сохранность храма сильно пострадала за годы, когда он находился в подчинении неканонической украинской церкви. В 2015 году срок аренды закончился, Андреевскую церковь закрыли на реконструкцию и перевели в собственность государства. Порошенко, вероятно, посчитал, что это означает — в его личную собственность. А потому так легко объявил о ее передаче. Вот только сами украинцы с этим решением не согласились. В соцсетях звучат призывы "не разбазаривать народное добро". Также звучат предложения отдать шоколадную фабрику, принадлежащую Порошенко, и его имение в Козине. Так что предложение оппозиционных депутатов передать Константинопольскому патриархату здание президентской администрации определенно найдет поддержку у населения. Причем некоторые наверняка захотят отдать его вместе с самим Порошенко. Вот только кому это надо?