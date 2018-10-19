Быть вдовой Вороненкова оказалось опасно и хлопотно

Мария Максакова. Быть вдовой Вороненкова оказалось и опасно, и хлопотно

Об этом рассказала Максакова сама.

«Мне позвонила няня и сообщила, что в квартиру, где я живу, ломают дверь. Прямо сейчас дверь уже взломана, 15 человек стоят в коридоре и требуют собирать вещи. Полицию вызвали», — сказала певица в прямом эфире одного из украинских телеканадлов.

В настоящее время Максаковой нет в Киеве, она находится в отъезде, но теперь планирует незамедлительно вернуться в столицу Украины

Певица предположила, что организатором взлома выступил бывший глава отдела Следственного комитета Одинцовского района Московской области Денис Панаитов. Как ранее заявляет Максакова, Панаитов «украл» у нее квартиру в Москве . И теперь добрался до ее квартиры в столице Украины.

В Киеве правоохранители возбудили в отношении Дениса Панаитова уголовное дело по статье о мошенничестве, заявила певица.

На самом деле, это не первый «квартирный случай» во вдовьем периоде жизни Максаковой. При этом, отдельно надо отметить и своеобразный стиль отношений певицы с украинскими органами. Они как-то не спешат с осуждение организаторов и участников расстрела ее бывшего мужа, Дениса Вороненкова, да и вообще, похоже, сильно тяготятся скандальной аурой оперной дивы, которая когда-то и сама была депутатом российского парламента от партии «Единая Россия»

Ультиматум «патриотов» и «козни ФСБ»

Жизнь вдовы экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, убитого в Киеве 23 марта 2017 года, Марии Максаковой складывается непросто. В свое время, неожиданная эмиграция ее с супругом на Украину и последовавшее за этим резонансное убийство политика были одними из самых обсуждаемых тем. Несмотря на заверения оперной певицы для СМИ о том, что ей живется «хорошо и свободно», спустя более чем 1,5 года со времени кончины мужа, она периодически попадает в череду скандальных историй и не может себя чувствовать в абсолютной безопасности.

В начале сентября этого года Максакова получила угрозы от украинских националистов. 4 сентября некий Игорь Громов , который представился журналистом и общественным активистом, опубликовал видео, где от имени «всех патриотов Украины» озвучил ультиматум Максаковой. Он назвал ее «агентом влияния» России и потребовал в течение 72 часов покинуть территорию Украины. В противном случае, по его словам ее либо «уберут ФСБшники», либо «уничтожат украинские патриоты».

«Я думаю, что Мария Максакова выполняет миссию спецслужб России, и так думает очень много людей. Для нас, украинских патриотов, которые пятый год борются с российской агрессией, она является агентом спецслужб России — ФСБ», — отметил Громов.

Днем позже нардеп от «Радикальной партии» Игорь Мосийчук заявил о якобы готовящемся убийстве вдовы Вороненкова со стороны ФСБ в качестве мести за смерть экс-руководителя самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко

«Получил информацию, что ФСБ готовит в Киеве убийство российского политэмигранта, экс-депутата Госдумы РФ, известной певицы Марии Максаковой. О подготовке ФСБ «нового политического убийства-теракта» он поставил в известность руководство Службы безопасности Украины, Национальной полиции и Генеральной прокуратуры Украины Возможно, это ответка за Захарченко, и кстати, свалить это политическое убийство хотят на украинских националистов», — написал Мосийчук на своей странице в Facebook.

Сама же певица выразила мнение, что вышеописанные угрозы — дело рук Москвы, а гражданский активист Громов — провокатор, который провел десятки акций против действующей власти и лично против президента Украины Петра Порошенко . Она вовсе не видит никакой опасности от украинских патриотов, которые как раз и занимаются ее охраной. И в конце Максакова очень чувственно поблагодарила лично Порошенко за проявляемую президентом Украины заботу о ней и ее безопасности.

Между тем, Максакова все же вынуждена жить с чувством постоянного опасения за собственную жизнь, подчеркнув, что теперь ходит в бронежилете.

Новое замужество и судебные тяжбы за недвижимость

Еще одной проблемой для певицы являются квартирные тяжбы. Как выяснилось из публикаций в российских СМИ, летом этого года она вышла замуж за некоего Далхата Халаева. О нем известно, что он младше Максаковой на 10 лет (недавно мужчине исполнился 31 год). При этом Халаев не отличается законопослушностью.

«К судебным приставам постоянно приходят штрафы. Последний раз он не заплатил налоги на сумму 54 тыс. 149 рублей. Налоговая обратилась в суд, был выдан судебный приказ, который поступил к судебным приставам, но найти его они пока не могут», — отмечало «Федеральное агентство новостей».

Как оказалось, после свадьбы оперная певица подарила новому мужу 7-комнатную квартиру на Краснопресненской набережной в Москве, однако тот без ее ведома продал ее. Узнав об этом, Максакова обратилась с иском в Пресненский райсуд Москвы, в котором утверждала, что не знала о намерениях Халаева и не давала ему разрешения на отчуждение имущества. Она настаивает на аннулировании сделки, добиваясь возвращения себе этих апартаментов с видом на Москву-реку и Дом правительства. Ответчиком, помимо Халаева, стал также покупатель недвижимости, Мурат Мержоев . Что любопытно, последний значится в базе судебных приставов и не платит по долгам.

Не исключено, что данный брак был фиктивным с целью продать московскую недвижимость с помощью третьих лиц, но, видимо, Халаев мог не поделиться с Максаковой деньгами.

Это уже не первый случай криминально-детективной истории вокруг недвижимости, где фигурирует Максакова. Ранее масштабная тяжба развернулась по поводу апартаментов в комплексе «Москва-сити», подаренных ей Вороненковым в 2016 году.

Начальной точкой скандала явилась доверенность, которую еще при жизни Вороненкова выписала Максакова на его старшую дочь Екатерину. Использовав этот документ, девушка продала недвижимость в «Москва-Сити» приятелю и тезке отца — экс-руководителю Одинцовского следственного отдела Московской области Денису Панаитову. Сделка была оформлена за неделю до гибели Вороненкова. Спустя восемь месяцев после смерти Вороненкова Максакова затеяла судебный спор, требуя аннулирования сделки. Она посчитала, что падчерица и Панаитов обманули ее, отразив в договоре купли-продажи квартиры треть реальной стоимости апартаментов, но ее иск был отклонен.

Интересно, что Максакова проживала в Киеве в квартире на бульваре Шевченко, собственницей которой была сестра экс-следователя. Последний требовал у певицы покинуть жилплощадь и вернуть долг в 40 млн рублей, о чем якобы имелась соответствующая расписка. После смерти Вороненкова, когда певица решила судиться с Панаитовым, она написала заявление в правоохранительные органы Украины с требованием привлечь его к ответственности за мошенничество — якобы квартира в Киеве была куплена незаконно. Причиной такого шага наверняка послужил отказ Панаитова передать киевскую квартиру и отказаться от истребования долга в обмен на недвижимость в «Москва-сити», о чем ранее была достигнута договоренность.

В конце концов, Панаитов все же согласился продать киевскую квартиру своей сестры и не требовал долг. Пойти на это мужчину вынудили угрозы неких сотрудников СБУ сделать его подозреваемым в деле об убийстве Вороненкова. В начале января этого года новым собственником жилья стала некая Ольга Панок.

Казалось бы, на этом история должна была завершиться, однако она получила продолжение. Сестра Панаитова Наталья заявила, что сделка по отчуждению квартиры прошла вопреки ее согласию, подав иск против Панюк, где потребовала аннулировать договор купли-продажи жилья на улице Тараса Шевченко. Подготовительное заседание прошло 5 сентября, а рассмотрение дела по сути должно состояться на днях.

Таким образом, жизнь вдовы Вороненкова на Украине далека от идеальной, хотя она продолжает заниматься там театральным искусством, которое является ее основной профессией. Несмотря на сохранение показного оптимизма, она не может себя чувствовать там уверенно и безопасно, побочным эффектом чему являются скандальные истории, в которые Максакова попадает в последнее время с подозрительной регулярностью.

Похоже, неразборчивость в средствах, нежелание жить честно и отдавать долги, а так же привычка проводить некорректные сделки с недвижимостью стало ее фирменным стилем…