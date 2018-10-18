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Волкер обвинил РПЦ в церковном расколе
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Волкер обвинил РПЦ в церковном расколе на Украине 

Газета.Ru 22 минуты назад
Фото: РИА Новости
Специальный представитель США по Украине Курт Волкер обвинил Русскую православную церковь в том, что она своими действиями толкнула украинскую сторону к желанию стать независимыми, передает РИА "Новости".
"Российская церковь благословляла танки перед войной с Украиной, что отдалило украинских людей. Не думаю, что Россия полностью понимала эффект, который это произвело на сознание и психику украинцев", — сказал Волкер.
Он также подчеркнул, что подобная ситуация была "непостижимой" пять лет назад.
"Одно важно замечание, это было непостижимо пять лет назад. Единственная причина, по которой украинцы захотели свою собственную церковь — это исключительно из-за оккупации территории и убийства украинцев", — сказал он.
С этим заявлением он выступил в Атлантическом совете в Вашингтоне.
Ранее РПЦ разъяснила ситуацию с Благодатным огнем после раскола.
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