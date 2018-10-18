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Путин готов сотрудничать с украинскими властями
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Путин заявил о готовности налаживать отношения с новыми властями Украины 

RT на русском 21 минуту назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин на заседании клуба «Валдай» в Сочи заявил, что Москва готова выстраивать отношения с новым руководством Украины после окончания внутриполитических циклов там.
«Нам надо дождаться, пока закончатся внутриполитические циклы, и я очень рассчитываю на то, что удастся с новым руководством страны выстраивать хоть какие-то отношения и о чём-то договариваться. Мы к этому готовы, мы этого хотим», — сказал Путин.
Также президент заявил, что осуществление украинскими спецслужбами терактов и убийств руководителей Донбасса — самый плохой способ наладить отношения с этими регионами.
«Самый правильный способ — исполнить минские соглашения. Ведь никто же не заставлял, это же компромиссный документ, на который Украина согласилась», — отметил он.
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