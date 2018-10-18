Путин готов сотрудничать с украинскими властями

Путин заявил о готовности налаживать отношения с новыми властями Украины

«Нам надо дождаться, пока закончатся внутриполитические циклы, и я очень рассчитываю на то, что удастся с новым руководством страны выстраивать хоть какие-то отношения и о чём-то договариваться. Мы к этому готовы, мы этого хотим», — сказал Путин.

Также президент заявил, что осуществление украинскими спецслужбами терактов и убийств руководителей Донбасса — самый плохой способ наладить отношения с этими регионами.