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Два украинских телеканала попали под санкции Рады
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Два украинских телеканала попали под санкции Рады 

РИА Новости Крым + ещё 14 3 часа назад
Фото: Пресс-служба президента Украины
В субботу вступило в силу постановление Верховной рады Украины о введении санкций в отношении украинских телеканалов "112. Украина" и NewsOne, пишет РИА Новости.
Парламент Украины предложил Совету нацбезопасности и обороны (СНБО) ввести ограничительные меры против этих СМИ за "пропаганду государства-агрессора". Соответствующий проект постановления был принят 5 октября. Партия "Оппозиционный блок" заявила, что принятие такого решение фактически будет означать введение цензуры в стране и ликвидацию свободы слова. Партия попросила международных партнеров дать оценку действиям властей. Позднее Рада отказалась отменить постановление о введении санкций против двух украинских телеканалов.
Ранее депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционный блок" Юрий Павленко заявлял, что травля работников СМИ на Украине ставит под угрозу демократию в стране. Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко отмечал, что украинские власти не обеспечивают должной защиты журналистов, а "научились создавать красивую картинку, за которой скрыта безнаказанность" действий в отношении СМИ.
Счет случаям притеснения журналистов на Украине идет на десятки. К последним, в частности, относятся и гонения на редактора интернет-портала "Страна.ua" Игоря Гужву, которого задержали в Киеве 22 июня 2017 года по подозрению в вымогательстве, арест житомирского журналиста Василия Муравицкого, обвиняемого в госизмене за публикации в СМИ, а также арест руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского и обыски в офисе.
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