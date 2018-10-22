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На Украине предложили «переименовать» Крым
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Путин ввел ответные санкции против Украины
Путин ввел ответные санкции против Украины

На Украине предложили «переименовать» Крым 

РИА Новости + ещё 17 1 час назад
Фото: РИА Новости
Рабочая группа, занимающаяся разработкой проекта о "статусе" так называемой Автономной Республики Крым, рассмотрит вопрос о переименовании полуострова, заявил депутат Верховной рады Рефат Чубаров.
По словам парламентария, рабочая группа подготовила проект изменений в Конституцию Украины. Эти предложения будут направлены на рассмотрение конституционной комиссии, а затем — украинского парламента.
"Один из (рассматриваемых рабочей группой) вопросов — это название. Сейчас рабочее название — Крымская автономия, но параллельно есть предложения оставить существующее название — Автономная Республика Крым. И также (есть) предложение — Крымскотатарская автономия. Это один из тех вопросов, который должен быть решен самой конституционной комиссией", — цитирует депутата УНИАН.
Чубаров добавил, что рабочая группа предлагает назвать полуостров Крымской автономией. Украинские политики ожидают, что представительный орган в Крыму будет назваться Советом автономии.
Крым вновь стал российским регионом после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором более 96 процентов избирателей республики высказались за вхождение в состав России. Таким образом, Автономная Республика Крым, входившая в состав Украины до 2014 года, после референдума стала российским субъектом Республикой Крым. В Кремле неоднократно подчеркивали, что жители полуострова сделали свой выбор в пользу России демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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