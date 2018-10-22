На Украине предложили «переименовать» Крым

По словам парламентария, рабочая группа подготовила проект изменений в Конституцию Украины . Эти предложения будут направлены на рассмотрение конституционной комиссии, а затем — украинского парламента.

"Один из (рассматриваемых рабочей группой) вопросов — это название. Сейчас рабочее название — Крымская автономия, но параллельно есть предложения оставить существующее название — Автономная Республика Крым. И также (есть) предложение — Крымскотатарская автономия. Это один из тех вопросов, который должен быть решен самой конституционной комиссией", — цитирует депутата УНИАН.

Чубаров добавил, что рабочая группа предлагает назвать полуостров Крымской автономией. Украинские политики ожидают, что представительный орган в Крыму будет назваться Советом автономии.