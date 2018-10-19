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Афтокефалия Украины навела Порошенко на странные мысли
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Порошенко сравнил предоставление автокефалии со стремлением вступить в НАТО 

RT на русском + ещё 2 48 минут назад
Фото: ТАСС
Президент Украины Пётр Порошенко сравнил предоставление Украине автокефалии со стремлением вступить в ЕС и НАТО, соглашением об ассоциации и безвизовым режимом с ЕС.
«Автокефалия — это весомое событие из того же ряда, что и наше стремление к вступлению в ЕС и НАТО, соглашение об ассоциации, безвизовый режим с ЕС, выход из СНГ, отказ от ложного Договора о «дружбе» с Россией и тому подобное. Всё это — основа нашего собственного пути развития, развития Украины», — написал Порошенко в своём Twitter.
11 октября Порошенко заявил, что решение о предоставлении Украине автокефалии уже принято. Вице-спикер Рады Ирина Геращенко считает, что решение об автокефалии для Украины необратимое.
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