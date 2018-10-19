В Киеве массово лопнули трубы после подачи горячей воды

Более 300 прорывов труб произошло в Киеве после подачи горячей воды. Об этом сообщил в Facebook заместитель главы администрации украинской столицы Петр Пантелеев.

«Работает 34 аварийно-восстановительные бригады #Киевтеплоэнерго. Работают круглосуточно. Стараемся максимально оперативно восстановить горячую воду всем, кто еще остался без нее. Получаем трубопроводы в таком состоянии, меняем», — написал чиновник, приложив к посту фотографии.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко предложил отказаться от централизованного горячего водоснабжения. Он отметил, что подогревать и транспортировать воду по трубам — это дорого. До этого градоначальник шутливо напомнил горожанам, что для подогрева нужен газ, а с его поставками возникли перебои. При этом он предложил жителям Киева устанавливать в домах бойлеры.