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В Киеве массово лопнули трубы после подачи горячей воды
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В Киеве массово лопнули трубы после подачи горячей воды 

Lenta.ru + ещё 4 1 час назад
Более 300 прорывов труб произошло в Киеве после подачи горячей воды. Об этом сообщил в Facebook заместитель главы администрации украинской столицы Петр Пантелеев.
«Работает 34 аварийно-восстановительные бригады #Киевтеплоэнерго. Работают круглосуточно. Стараемся максимально оперативно восстановить горячую воду всем, кто еще остался без нее. Получаем трубопроводы в таком состоянии, меняем», — написал чиновник, приложив к посту фотографии.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко предложил отказаться от централизованного горячего водоснабжения. Он отметил, что подогревать и транспортировать воду по трубам — это дорого. До этого градоначальник шутливо напомнил горожанам, что для подогрева нужен газ, а с его поставками возникли перебои. При этом он предложил жителям Киева устанавливать в домах бойлеры.
Киевляне провели без горячей воды все лето. Состояние систем теплоснабжения вызывало беспокойство у жителей. Перебои возникли из-за конфликта между компаниями «Киевтеплоэнерго» и «Нафтогазом». Поставщик газа отказывается продавать коммунальщикам топливо из-за долгов.
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