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Патриарх Кирилл обвинил Константинополь в расколе
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Патриарх Кирилл обвинил Константинополь в расколе 

Lenta.ru + ещё 29 18 часов назад
Фото: Lenta.ru
Константинопольский патриархат снял анафему с двух представителей неканонических украинских церквей и таким образом сам впал в раскол. Такое мнение в пятницу, 19 октября, высказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл, передает ТАСС.
«Константинопольский патриархат отождествил себя с раскольниками. Неканонически, нарушая все правила, он вторгся в нашу юрисдикцию, простил раскольников. Значит, отождествив себя с раскольниками, он сам стал раскольником», — заявил предстоятель Русской православной церкви.
По словам патриарха, большинство православных верующих поддерживает решение Синода РПЦ о разрыве отношений с Константинополем. Он также отметил, что духовенство должно проводить активную работу, чтобы «такие действия священноначалия имели широкую поддержку нашего благочестивого народа», и призвал оказывать «молитвенную и эмоциональную поддержку» священнослужителям на Украине.
Ранее 19 октября Архиерейский синод Русской православной церкви за рубежом (РПЦЗ) поддержал РПЦ и объявил о прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом. В своем заявлении РЦПЗ резко осудила снятие анафемы с глав неканонических украинских церквей и обвинила Вселенский патриархат в стремлении к «единоличной и исключительной власти» и искажении концепции истинного православия.
15 октября Священный синод РПЦ признал невозможным продолжение евхаристического общения с Константинопольским патриархатом из-за его действий на Украине, посчитав их легализацией раскола.
11 октября Синод Константинопольского патриархата снял анафему с глав непризнанных в мире Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной церкви. Кроме того, Синод выразил желание вернуть Киевскую митрополию под юрисдикцию Вселенского патриархата и продолжил процедуру предоставления томоса украинской церкви.
На Украине в данный момент действует одна каноническая церковь — Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МЦ). Она является самоуправляемой церковью в рамках Русской церкви и не требует для себя автокефалии.
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