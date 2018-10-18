Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что Украина прекратит свое существование в нынешнем виде, ее территории поделят между собой Россия и Запад.
С соответствующим заявлением он выступил на пленарном заседании Госдумы РФ 18 октября во время обсуждения постановления о нарастании военной угрозы со стороны Украины.
«Насколько я понимаю, речь идет о разделе Украины, когда вся левобережная Украина отойдет России, а правобережная останется под влиянием Запада, возможно, и вступит и в ЕС, и в НАТО. Надо окончательно решить, чтоб не только Донбасс, а вся восточная Украина… Никогда не дарите чужие земли. Это русские земли с русским населением», — подчеркнул депутат.
По его словам, именно решение 20-летней давности о передаче Украине Крыма и в целом соответствующая идеология постсоветской России в отношении Украины привела к тому, что последняя превратилась в националистическое государство.
«Вот вам, пожалуйста, киевский режим. "Мы украинцы, а русских выгнать!". И ведь не просто русских выгнать — русских на виселицу. Этого Гитлер не делал. Поэтому украинский националистический режим — это верх нацизма. Такого никто не позволял себе. И при этом это русские, которых мы насильно заставили быть русскими. И они православные, и насильно делят сейчас православные храмы. Вот два удара таких самых болезненных наносят, чтобы нас спровоцировать и нам помешать, обстановку обострить», — убежден Жириновский.
В связи с этим он считает, что внесенное постановление является правильным шагом.
Напомним, первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в интервью изданию Украина.ру заявил о внесении в Государственную Думу заявления о нарастании военной угрозы со стороны Украины. По его мнению, принятие подобного решения уже давно необходимо и отметил, что нужно продумать нечто вроде акта о поддержке свободы в этой стране, который описывал бы все риски и сформулировал бы на них законодательные ответы.