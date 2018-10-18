Жириновский: Вся левобережная Украина отойдет России

С соответствующим заявлением он выступил на пленарном заседании Госдумы РФ 18 октября во время обсуждения постановления о нарастании военной угрозы со стороны Украины.

«Насколько я понимаю, речь идет о разделе Украины, когда вся левобережная Украина отойдет России, а правобережная останется под влиянием Запада, возможно, и вступит и в ЕС, и в НАТО. Надо окончательно решить, чтоб не только Донбасс, а вся восточная Украина… Никогда не дарите чужие земли. Это русские земли с русским населением», — подчеркнул депутат.

По его словам, именно решение 20-летней давности о передаче Украине Крыма и в целом соответствующая идеология постсоветской России в отношении Украины привела к тому, что последняя превратилась в националистическое государство.

«Вот вам, пожалуйста, киевский режим. "Мы украинцы, а русских выгнать!". И ведь не просто русских выгнать — русских на виселицу. Этого Гитлер не делал. Поэтому украинский националистический режим — это верх нацизма. Такого никто не позволял себе. И при этом это русские, которых мы насильно заставили быть русскими. И они православные, и насильно делят сейчас православные храмы. Вот два удара таких самых болезненных наносят, чтобы нас спровоцировать и нам помешать, обстановку обострить», — убежден Жириновский.

В связи с этим он считает, что внесенное постановление является правильным шагом.