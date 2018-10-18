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Трагедия в Керчи: на Украине предложили объявить траур
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В Раде предложили объявить траур на Украине после трагедии в Керчи 

Газета.Ru + ещё 1 40 минут назад
Фото: Артем Сизов/«Газета.Ru»
Депутат Верховной рады Нестор Шуфрич предложил объявить день траура на Украине в пятницу, 19 октября. Об этом он заявил на заседании Рады, передает РИА "Новости".
Депутаты Рады, как сообщалось, почтили память погибших в Керчи минутой молчания.
"Прошу подержать инициативу и обратиться к президенту Украины с просьбой объявить день траура на Украине завтра", — сказал Шуфрич.
В среду, 17 октября, в Керченском политехническом колледже колледже произошли взрыв и стрельба, погибли 20 человек. В нападении подозревается 18-летний студент колледжа Владислав Росляков, он покончил с собой.
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