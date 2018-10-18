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Киев выразил протест Дамаску из-за Крыма
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Киев направил Дамаску ноту протеста после визита крымской делегации в Сирию 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Министерство иностранных дел Украины передало ноту протеста Сирии в связи с переговорами сирийской стороны с делегацией Крыма, сообщила в четверг пресс-служба дипломатического ведомства.
Делегация Крыма, возглавляемая главой региона Сергеем Аксеновым, находилась с двухдневным официальным визитом в Дамаске для переговоров и подписания соглашений об экономическом и научно-техническом сотрудничестве.
"Украина решительно осуждает официальные контакты Сирийской Арабской Республики с оккупационной администрацией Крыма… В этой связи МИД Украины заявляет, что проведение сирийскими официальными лицами переговоров с представителями оккупационной власти Крыма… является грубым нарушением государственного суверенитета Украины, вмешательством в ее внутренние дела, а также нарушением основополагающих норм и принципов международного права… Соответствующую ноту протеста МИД Украины передал сирийской стороне", — говорится в сообщении.
МИД Украины считает, что переговоры Сирии с делегацией из Крыма "наносят непоправимый вред дипломатическим отношениям между Украиной и Сирийской Арабской Республикой".
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