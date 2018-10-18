Киев выразил протест Дамаску из-за Крыма

Киев направил Дамаску ноту протеста после визита крымской делегации в Сирию

МИД Украины считает, что переговоры Сирии с делегацией из Крыма "наносят непоправимый вред дипломатическим отношениям между Украиной и Сирийской Арабской Республикой".

Последние новости

Трагедия в керченском техникуме. Почти два десятка погибших

В СЕ отреагировали на слова Лаврова о возможности ухода России

Никогда так не делайте: кому нельзя жертвовать деньги