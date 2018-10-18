Как украинцы бегут в США

Politeka (Украина): Украинка раскрыла самый простой способ остаться жить в США

Польша, Чехия, Германия, Израиль, Politeka (Украина) рассказывает о том, на какие ухищрения идут украинцы, чтобы покинуть родину. Венгрия всегда были странами, на которые ориентированы потенциальные украинские мигранты. Однако ни для кого не секрет, что большинство из них рассматривают страны ЕС как некий «перевалочный» пункт для эмиграции в США рассказывает о том, на какие ухищрения идут украинцы, чтобы покинуть родину.

В последние несколько лет, вопрос о том, чтобы переехать на ПМЖ в другую страну затрагивает все больше и больше украинцев. Спрос на переезд в другие государства растет не только среди тех, кто планирует просто подзаработать на чужбине. Все чаще граждане Украины обращаются к различным способам выехать из страны и получить гражданство другого государства.

Польша, Чехия, Германия, Израиль, Венгрия всегда были, есть и останутся странами, на которые ориентированы потенциальные украинские мигранты. Однако ни для кого не секрет, что большинство из них рассматривают страны Евросоюза лишь как некий «перевалочный» пункт. Место из которого они рванут в более благоустроенные державы. Чтобы легализоваться в США, украинцы часто заключают фиктивные браки с американцами. Существуют специальные фирмы, которые все подстраивают. Но такие услуги стоят очень дорого: начиная от 15 тысяч долларов.

«В 2009 году я приехала в штат Висконсин и начала по контракту работать уборщицей в отеле. Когда он закончился, решила остаться в США нелегально. Сначала совсем не говорила по-английски, но за это время ее выучила и теперь моя речь — почти без акцента», — рассказывает Анна-Мария Мельник из Лас-Вегаса (штат Невада). В США живет 9 лет, пишет «Громадське».

«Конечно, иногда был страх, что ко мне может прийти миграционная полиция. В 2010 году я жила в небольшом курортном городке. Той зимой туда полицейские организовывали рейды, чтобы выявить нелегалов. Некоторых моих знакомых нашли и депортировали. В это время мы с подружками ездили прятаться в другой город, чтобы, не дай Бог, нас не поймали. Ведь при выезде нелегала из Штатов ему в паспорт ставят так называемую "черную метку" — это означает запрет на въезд в страну минимум на 10 лет», — продолжает свой рассказ Анна.

В 2015 году украинка переехала в Лас-Вегас и начала работать в сфере торговли. Сейчас проходит процедуру легализации в США:

«Один из самых простых способов — заключить брак с американским гражданином. Я так и сделала: мой муж белорус, но имеет гражданство Штатов. После замужества процедура легализации проста: проходишь медицинское обследование, заполняешь анкету и ждешь результат. Все это стоит примерно 2 тысячи долларов. Рассмотрение документов длится везде по-разному. В Неваде, например, это занимает от 10 до 15 месяцев, в Висконсине — от 3 до 4.