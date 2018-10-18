Верховная рада передала Константинополю Андреевскую церковь в Киеве

Верховная рада передала в постоянное пользование Вселенскому патриархату Андреевскую церковь в Киеве. Соответствующий законопроект, предложенный президентом страны Петром Порошенко , поддержали в четверг 237 парламентариев при 226 минимально необходимых.

"Установить, что Андреевская церковь Национального заповедника "София Киевская", которая является выдающимся объектом культурного наследия, памятником архитектуры национального значения, как культовое сооружение, находящееся в государственной собственности, передается в безвозмездное постоянное пользование Вселенскому патриархату для совершения богослужений, религиозных обрядов, церемоний и процессий", — сказано в тексте закона. При этом, как предписывает документ, использование Андреевской церкви Константинопольским патриархатом будет осуществляется с соблюдением законодательства Украины об охране культурного наследия.

Как отмечается в пояснительной записке, решение о передаче в использование Андреевской церкви "будет содействовать ускорению получения томоса — признания мировым православием поместной Православной Церкви Украины".

Порошенко ранее заявил, что передача Андреевского храма в постоянное пользование Вселенскому патриарху была согласована с церковными иерархами Украинской православной автокефальной церкви (УАПЦ) и Украинской православной церкви Киевского патриархата (УАПЦ КП). По его словам, все украинские церкви будут совместно использовать Андреевский храм, "поскольку станут одной церковью".

Андреевская церковь

Андреевская церковь — памятник церковной архитектуры, построенный в стиле русского барокко. Была заложена по заказу императрицы Елизаветы Петровны к ее приезду в Киев в 1744 году. Построена в 1749-1754 годах по проекту архитектора Бартоломео Растрелли . Строительством руководил московский архитектор Иван Мичурин

По легенде, на месте храма некогда воздвиг крест апостол Андрей, предсказав появление крупного христианского города. Богослужения в нем проводились во время визитов царской семьи в Киев. В сентябре 1968 года церковь стала музеем. В 1992-2000 годах была закрыта на реставрацию.