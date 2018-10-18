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Рада передала Константинополю Андреевскую церковь
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Верховная рада передала Константинополю Андреевскую церковь в Киеве 

ТАСС + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Верховная рада передала в постоянное пользование Вселенскому патриархату Андреевскую церковь в Киеве. Соответствующий законопроект, предложенный президентом страны Петром Порошенко, поддержали в четверг 237 парламентариев при 226 минимально необходимых.
"Установить, что Андреевская церковь Национального заповедника "София Киевская", которая является выдающимся объектом культурного наследия, памятником архитектуры национального значения, как культовое сооружение, находящееся в государственной собственности, передается в безвозмездное постоянное пользование Вселенскому патриархату для совершения богослужений, религиозных обрядов, церемоний и процессий", — сказано в тексте закона. При этом, как предписывает документ, использование Андреевской церкви Константинопольским патриархатом будет осуществляется с соблюдением законодательства Украины об охране культурного наследия.
Как отмечается в пояснительной записке, решение о передаче в использование Андреевской церкви "будет содействовать ускорению получения томоса — признания мировым православием поместной Православной Церкви Украины".
Порошенко ранее заявил, что передача Андреевского храма в постоянное пользование Вселенскому патриарху была согласована с церковными иерархами Украинской православной автокефальной церкви (УАПЦ) и Украинской православной церкви Киевского патриархата (УАПЦ КП). По его словам, все украинские церкви будут совместно использовать Андреевский храм, "поскольку станут одной церковью".

Андреевская церковь

Андреевская церковь — памятник церковной архитектуры, построенный в стиле русского барокко. Была заложена по заказу императрицы Елизаветы Петровны к ее приезду в Киев в 1744 году. Построена в 1749-1754 годах по проекту архитектора Бартоломео Растрелли. Строительством руководил московский архитектор Иван Мичурин.
По легенде, на месте храма некогда воздвиг крест апостол Андрей, предсказав появление крупного христианского города. Богослужения в нем проводились во время визитов царской семьи в Киев. В сентябре 1968 года церковь стала музеем. В 1992-2000 годах была закрыта на реставрацию.
В мае 2008 года в секретариате тогдашнего президента Виктора Ющенко было решено передать Андреевскую церковь с баланса национального заповедника "София Киевская" Украинской автокефальной православной церкви. Вскоре свои претензии на Андреевскую церковь высказала Украинская православная церковь Киевского патриархата, обвинив УАПЦ в неспособности содержать храм в надлежащем виде. Церковь вновь закрыли на реконструкцию, которая продолжается до сих пор, а глава непризнанной УАПЦ Макарий совершал богослужение на ступеньках храма.
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