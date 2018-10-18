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Украинцы захотели смотреть ТВ на русском языке
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Опрос выявил отношение украинцев к русскому языку 

РИА Новости + ещё 4 45 минут назад
Фото: РИА Новости
Украинский канал NewsOne провел опрос зрителей в прямом эфире и узнал, на каком языке граждане страны хотели бы смотреть телевидение.
Зрителям во время программы задали вопрос: "На каком языке вам хотелось бы смотреть телевидение?".
В ходе трансляции в студию позвонили 30 250 человек. Из ответивших лишь 40 процентов высказались за просмотр на украинском языке, а остальные 60 — за "русский или другие языки".
В ноябре 2016 года на Украине вступили в силу изменения в закон "О телевидении и радиовещании". Согласно законодательству, с восьмого ноября 2017 года доля программ на украинском языке должна составлять не менее 55 процентов.
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