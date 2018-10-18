Украинцы захотели смотреть ТВ на русском языке

Опрос выявил отношение украинцев к русскому языку

Украинский канал NewsOne провел опрос зрителей в прямом эфире и узнал, на каком языке граждане страны хотели бы смотреть телевидение.

Зрителям во время программы задали вопрос: "На каком языке вам хотелось бы смотреть телевидение?".

В ходе трансляции в студию позвонили 30 250 человек. Из ответивших лишь 40 процентов высказались за просмотр на украинском языке, а остальные 60 — за "русский или другие языки".

В ноябре 2016 года на Украине вступили в силу изменения в закон "О телевидении и радиовещании". Согласно законодательству, с восьмого ноября 2017 года доля программ на украинском языке должна составлять не менее 55 процентов.