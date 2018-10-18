На Украине отреагировали на трагедию в Керчи

На Украине предложили объявить траур из-за трагедии в Керчи

На заседании 18 октября Шуфрич попросил поддержать его инициативу и обратиться к президенту Украины с такой просьбой.

По данным ТАСС, президиум Рады проигнорировал инициативу парламентария. Вице-спикер Рады Ирина Геращенко посоветовала депутатам не отходить от повестки дня.

Взрыв в керченском политехническом колледже произошел 17 октября. По предварительным данным, 18-летний студент колледжа Владислав Росляков сам изготовил взрывное устройство и действовал в одиночку.

По версии следствия, после взрыва он открыл огонь из ружья по учащимся и преподавателям, а затем покончил с собой. Его жертвами стал 21 человек, в больницах остаются более 40 пострадавших. В Крыму объявили трёхдневный траур из-за случившегося.