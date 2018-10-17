Киев заявил о крупной победе над Москвой

Климкин назвал «победой» Киева ситуацию вокруг России и ПАСЕ

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал победой Киева решение отложить рассмотрение вопроса о возвращении России в ПАСЕ. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я когда общался с нашей делегацией, сказал: "На войне, как на войне. Мы должны победить". В данном случае, кто мне говорит, что существуют такие правила или другие правила, существует процедура… я считаю, что для нас это безусловно победа… поскольку этот вопрос отодвинут на далекую перспективу», — сказал Климкин.

Он также одобрил поведение украинской делегации в ПАСЕ, которая отказалась общаться с российской съемочной группой. Украинский депутат Борислав Береза кинул микрофон в камеру телеканала «Россия», а Олег Ляшко заявил, что украинские парламентарии не намерены давать интервью «фейковым ньюс». Депутат Алексей Гончаренко выступал на сессии ПАСЕ в резиновых перчатках, которые он назвал химзащитой от российских журналистов.

Комментируя инцидент с российской съемочной группой, Климкин выразил мнение, что «все, что дает нам победу, должно применяться».

В 2014-2015 годах Россию лишили права голоса и ряда других полномочий в ПАСЕ из-за позиции по Крыму. В 2017 году РФ отказалась выплачивать членский взнос в организации до полного восстановления своих полномочий.