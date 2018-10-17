В РПЦ высказались о принадлежности крымских епархий

Епархии Крыма все еще относятся к Украинской церкви, заявили в РПЦ

Государственные границы совершенно не обязательно совпадают с церковными, примером чего являются епархии Крыма , заявил глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда

"Епархии Крыма как относились к Украинской церкви, так и относятся", — сказал Легойда в интервью проекта РИА Новости "Подкасты", добавив, что в любом случае речь идет о "большой Русской православной церкви".

На вопрос о том, нет ли планов передать крымские епархии непосредственно РПЦ , глава синодального отдела заявил, что ему об этом ничего не известно.

"Русская православная церковь — это не церковь Российской Федерации. Слово "русский" — оно не относится к территории Российской Федерации. И если вы посмотрите официальные патриаршии резиденции, у нас обычно стоят флаги — 15 флагов, — это флаги тех стран, которые относятся к зоне пастырской или канонической ответственности Русской православной церкви", — сказал Легойда.

По его словам, это все постсоветское пространство, в Японии и Китае есть автономные православные церкви в составе Московского патриархата.

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви в понедельник объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию. Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.