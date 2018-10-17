Украина приготовила «сюрприз» для россиян-нарушителей

Россиян будут сажать за незаконное пересечение границы Украины

Незаконное пересечение украинской границы стало для россиян уголовным преступлением. Об этом сообщает ТАСС.

Сегодня Верховная рада Украины приняла соответствующий закон. Согласно ему, лишиться свободы на срок до трех лет могут пересекшие границу Украины россияне, которым запрещен въезд в страну, либо те, кто сделает это вне пунктов пропуска либо через них, но без документов либо с документами, которые содержат недостоверные сведения.

Кроме того, уголовными преступниками станут все представители подразделений Вооруженных сил России и других ее силовых ведомств, пересекшие границу Украины, а также все россияне, которые пересекут ее ради причинения вреда интересам страны.

Также новый украинский закон подразумевает лишение свободы на срок до пяти лет за повторное незаконное пересечение границы, а за то же нарушение, совершенное группой лиц, до восьми лет.