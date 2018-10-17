Гибель пилотов: американец хотел проверить Су-27

Крушение Су-27: названо имя одного из погибших пилотов

США подтвердили гибель своего военнослужащего при крушении истребителя Су-27 на Украине в ходе украино-американских учений «Чистое небо-2018». Ранее военная прокуратура Центрального региона Украины возбудила уголовное дело по статье «Нарушение правил полетов или подготовки к ним». В ходе расследования правоохранители заявили, что самолет был полностью исправен.

Командование Военно-воздушных сил США в Европе подтвердило гибель своего военнослужащего при крушении истребителя Су-27 на Украине, передает ФАН.

В Вашингтоне знают об инциденте. В США уточнили, что военный самолет разбился в Хмельницкой области во время учений «Чистое небо-2018». Американская сторона также указала, что сейчас ведется расследование всех инцидентов произошедшего.

Ранее Генштаб ВСУ сообщал, что инцидент произошел во вторник, 16 октября во второй половине дня между населенными пунктами Бердичев и Хмельник. Экипаж выполнял учебно-боевой полет. Самолет вылетел с аэродрома в Староконстантинове. Оба пилота погибли.

При этом в генеральном штабе ВСУ подчеркнули, что крушение истребителя и гибель пилотов не повлияют на дальнейший ход международных учений и маневры будут продолжены.

Военная прокуратура Центрального региона Украины возбудила уголовное дело по статье «Нарушение правил полетов или подготовки к ним» Уголовного кодекса Украины. В ходе расследования правоохранители заявили, что самолет был полностью исправен.

Вскоре командир по авиации Воздушного командования «Восток» Олег Струцинский рассказал, что в катастрофе погиб его заместитель — Иван Петренко

«Это подготовленный пилот, маловероятно, что это могла быть ошибка пилота.

Кроме того, перед вылетом Су-27 прошел техническую инспекцию, она бы не допустила к полетам неисправный самолет», — добавил он.

В Сети уже появилось видео с места падения самолета: на кадрах видно, что большая территория выжжена, рядом лежат обломки. По словам автора ролика, на месте происшествия сильно пахнет сгоревшим топливом.

Военный эксперт Игорь Коротченко , анализируя произошедшее, указал, что о причинах говорить еще рано, но отметил, что уровень подготовки украинских пилотов невероятно низок.

«Самолет — надежный. Украинские пилоты, извините, дерьмо. Результат налицо: уровень деградации летного состава военно-воздушных сил Украины нам сегодня был наглядно продемонстрирован. До этого, напомню, [президент Украины Петр] Порошенко кричал, что Украина готова дать авиационный отпор «российской агрессии». Вот он и показал, как они «дают отпор» — гробят свой летный состав», — пояснил специалист.

В целом, по словам Коротченко, крушение Су-27 стало результатом системной коррупции, разложения и безразличия высшего военно-политического руководства Украины к нуждам собственной армии.

«Украинские ВВС представлены советскими самолетами, выпущенными в 80-х годах прошлого века. Тем не менее, это надежные боевые машины. А уровень квалификации украинских летчиков мы видим по результатам этой катастрофы», — резюмировал эксперт.

Пилот-инструктор Андрей Красноперов рассказал, что для полноценной работы самолету требуется регулярный профессиональный ремонт, а в таком ремонте украинской техники есть большие сомнения, передает НСН.

«Самолет Су-27 сам по себе хороший, даже отличный, но, не имея запчастей, как он может летать?

В момент отсоединения Украины от России вся техника, что у них осталась, так и используется, не ремонтируясь. Ее просто добивают до конца. Без должного ремонта украинские самолеты и дальше будут падать. Летная техника требует замены двигателя после определенных часов налета. А они без обслуживания летают по принципу «авось, долетит», — указал аналитик.

Заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий , в свою очередь, отметил, что во время учений «Чистое небо» между украинскими ВВС и пилотами США были проведены учебные бои.

«По заявлениям украинских ВС, Су-27 полностью превосходит американскую машину. Есть информация, что американские пилоты решили проверить на критических запредельных нагрузках работу Су-27. Поэтому их летчик сел вместе с украинским и начал полет», — пояснил парламентарий.

Он отметил, что по техническим параметрам самолет перегрузки выдержал, но запредельные нагрузки пройти не смогла, так как обслуживание украинского самолета не производилось на должном уровне.