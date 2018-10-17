Ещё
Украине предрекли югославский сценарий
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Бывший министр: Украину ждет югославский сценарий 

Украина.ру 41 минуту назад
Фото: Reuters
Экс-министр транспорта Украины Евгений Червоненко прокомментировал пассивность украинских политиков в деле отмены депутатской неприкосновенности и рассказал о будущем своей страны.
Об этом Червоненко заявил в комментарии каналу «112».
«Если на законодательном уровне на Украине не будет принято, что закон един для всех, не будет и Украины. Коррозия морали и коррупция морали дошли до самых низов, до самых лучших исполнителей. Все кто хотят работать, бороться и побеждать, уезжают К сожалению, у нас сейчас самый позорный парламент по своим моральным и профессиональным качествам», — указал Червоненко.
Он вспомнил свою бытность народным депутатом. Тогда, в начале 2000-ых, по его словам, вопрос неприкосновенности его не беспокоил. Против оппозиции применялись жесткие и грязные меры.
«Во-первых, если депутаты обещали снять неприкосновенность, это надо сделать. Во-вторых, а почему нельзя снять ее с президента, с судей? Что это за касты «святых»? Вседозволенность провоцирует грех в душе самого святого. Поэтому или мы сделаем закон единым для всех, или, исходя из нашей ситуации, того, что натворили, нажив себе кругом врагов, то это умение «жить по-украински», то есть тырить, «для меня и кума все, а для них закон», погубит Украину окончательно. Нас ждет что-то вроде югославского варианта», — отметил Червоненко.
При этом он подчеркнул, что неприкосновенность — не главный вопрос, но этот вопрос муссируют, чтобы «забить» более острые вопросы — повышение тарифов и ухудшение жизни. В целом, Червоненко считает, что таким образом, тему отмены депутатской неприкосновенности используют в избирательной кампании.
«Это очень позорно выглядит перед миром: никто вас не тянул за язык, кричать это перед выборами. А сейчас это мерзко вдвойне. Будущий президент должен встать и сказать: «Ну-ка, убрали эту глупость (неприкосновенность — Ред.)». Или берем европейскую модель: работа и жилище неприкосновенно, а все твои поступки нет», — подытожил экс-министр.
Тема отмены депутатской неприкосновенности одна из постоянных тем в украинской политической повестке дня. Особо активно в политической риторике ее используют перед выборами в парламент или президентскими выборами. Фактически, она является таким же невыполнимым посулом, как обещаемое киевлянам разными кандидатами в мэры «метро на Троещину». Так, тему отмены депутатской неприкосновенности активно использовал в своей риторике украинский и грузинский политик Михаил Саакашвили.
С другой стороны, украинская оппозиция опасается, что отмена депутатской неприкосновенности поможет власти усилить давление на несогласных с нею депутатов.
Украина.ру: последние новости
Марунич: Политика, который снизит тарифы на Украине, уничтожит Госдеп США Турецкая православная церковь подала в суд на Варфоломея Русской православной церкви изоляция не грозит — эксперт
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Это не религия»: в Турции хотят судить Варфоломея270
Стало известно о странных смертях «побывавших на Луне»98
Почему разбился Су-27 на Украине110
Пациент умер после издевательств санитаров35
Солистку «Маши и медведи» избили в Москве25
Видео
00:28
Пашинян объявил об отставке
Кавказ В мире
00:52
Почему разбился Су-27 на Украине
Армия Войска
00:15
На МЦК произошел сбой
Новости Москвы
00:16
Монеточка попала в больницу
Шоу-бизнес
02:44
«Это не религия»: в Турции хотят судить Варфоломея
В мире Статьи
00:51
Что известно о крушении Су-27 на Украине
Происшествия Статьи
00:28
Домитинговался: Пашинян подал в отставку
В мире Статьи
04:30
Церковный раскол: что изменится
Общество Статьи
00:48
Пациент умер после издевательств санитаров
Происшествия
04:08
Турецкая церковь пошла против Константинополя
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение