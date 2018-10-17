Украине предрекли югославский сценарий

Бывший министр: Украину ждет югославский сценарий

Экс-министр транспорта Украины Евгений Червоненко прокомментировал пассивность украинских политиков в деле отмены депутатской неприкосновенности и рассказал о будущем своей страны.

Об этом Червоненко заявил в комментарии каналу «112».

«Если на законодательном уровне на Украине не будет принято, что закон един для всех, не будет и Украины. Коррозия морали и коррупция морали дошли до самых низов, до самых лучших исполнителей. Все кто хотят работать, бороться и побеждать, уезжают К сожалению, у нас сейчас самый позорный парламент по своим моральным и профессиональным качествам», — указал Червоненко.

Он вспомнил свою бытность народным депутатом. Тогда, в начале 2000-ых, по его словам, вопрос неприкосновенности его не беспокоил. Против оппозиции применялись жесткие и грязные меры.

«Во-первых, если депутаты обещали снять неприкосновенность, это надо сделать. Во-вторых, а почему нельзя снять ее с президента, с судей? Что это за касты «святых»? Вседозволенность провоцирует грех в душе самого святого. Поэтому или мы сделаем закон единым для всех, или, исходя из нашей ситуации, того, что натворили, нажив себе кругом врагов, то это умение «жить по-украински», то есть тырить, «для меня и кума все, а для них закон», погубит Украину окончательно. Нас ждет что-то вроде югославского варианта», — отметил Червоненко.

При этом он подчеркнул, что неприкосновенность — не главный вопрос, но этот вопрос муссируют, чтобы «забить» более острые вопросы — повышение тарифов и ухудшение жизни. В целом, Червоненко считает, что таким образом, тему отмены депутатской неприкосновенности используют в избирательной кампании.

«Это очень позорно выглядит перед миром: никто вас не тянул за язык, кричать это перед выборами. А сейчас это мерзко вдвойне. Будущий президент должен встать и сказать: «Ну-ка, убрали эту глупость (неприкосновенность — Ред.)». Или берем европейскую модель: работа и жилище неприкосновенно, а все твои поступки нет», — подытожил экс-министр.

Тема отмены депутатской неприкосновенности одна из постоянных тем в украинской политической повестке дня. Особо активно в политической риторике ее используют перед выборами в парламент или президентскими выборами. Фактически, она является таким же невыполнимым посулом, как обещаемое киевлянам разными кандидатами в мэры «метро на Троещину». Так, тему отмены депутатской неприкосновенности активно использовал в своей риторике украинский и грузинский политик Михаил Саакашвили

С другой стороны, украинская оппозиция опасается, что отмена депутатской неприкосновенности поможет власти усилить давление на несогласных с нею депутатов.