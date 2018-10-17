Как Порошенко оправдываться перед США?

Гибель американского офицера знаменует полный провал учений «Чистое небо»

Не далее как в субботу Порошенко лично передавал ВСУ два Су-27, после ремонта, тянувшегося пять лет. И вот уже ВСУ потеряли Су-27, — правда, другой учебный. «Сушка» упала во время маневров и что самое, наверное, обидное для Порошенко — в экипаже оказался американский офицер. Этот факт вызвал в Киеве такую досаду, что его то объявляли, то вдруг секретили. Как же Порошенко теперь оправдываться перед США

На многонациональных военных учениях «Чистое небо», которые проходят на Украине , произошло сразу два воздушных ЧП. Первый инцидент случился во вторник и привел к трагическому исходу — гибели двух пилотов.

Неподалеку от поселка Уланов Хмельникского района Винницкой области разбился истребитель Су-27УБ. Два человека, находившихся на борту учебного самолета, погибли. Причем, генштаб вооруженных сил Украины сразу было признался, что один из погибших — американец. Однако позднее это сообщение вдруг пропало с сайта Генштаба. Генштаб передал лишь, что найдены два тела и что «обстоятельства инцидента выясняются».

Но вскоре пресс-служба ВВС США подтвердила, что «военнослужащий США был участником этого инцидента», не приводя, правда, никаких подробностей. Впрочем, телеканал «Фокс ньюс» со ссылкой на официальных лиц уже твердо сообщил о гибели американца.

Вскоре винницкий портал «20 хвилин» опубликовал видео из окрестностей села Уланов, где разбился Су-27. «Самолет крутился, когда падал. Крутить его начало над селом. Пилоты отводили самолет в поле», — сообщили очевидцы порталу. Жительница села отметила, что сначала услышала гул и свист, а потом увидела дым за селом в поле.

«Туда наши пожарные уехали сразу. Люди начали говорить, что это упал самолет-истребитель. Затем к месту, откуда был виден дым, поехала еще одна машина спасателей. Без сирены. За ними полиция», — рассказала девушка.

Власти предупредили, что на борту могли остаться боеприпасы, передает УНН. В полиции сообщили, что на месте катастрофы около 100 полицейских и 20 следователей осматривают «каждый сантиметр».

По его мнению, на маневрах летчики США изучают характеристики советской военной техники.

«Эти воздушные ролевые игры связаны с тем, какими методами ведения воздушного боя обладают украинские летчики. Они мало чем отличаются от российских, начиная от ментальности и заканчивая тем, что они обучались в одних училищах», — сказал бывший депутат телеканалу «Россия 1».

Одновременно достоянием гласности стал и второй инцидент, который произошел еще 12 октября, на аэродроме Староконстантинов, когда на тех же самых учениях проводился «день прессы». В его рамках зарубежных журналистов позвали прокатиться на боевых самолетах в качестве вторых пилотов. Правда, самолет на этот раз был американский, однако предположительно за штурвалом сидел украинец: по сценарию учений, летчики стран НАТО и Украины должны меняться, садясь за штурвалы чужих машин.

Фоторепортер Фрэнк Кребас (США) рассказал, что в момент полета на борту истребителя F-15D Eagle fighter, на котором он летел, вдруг начали отказывать бортовые системы. Самолет с трудом, но удалось посадить.

Всего в учениях «Чистое небо-2018» принимают участие девять стран: Бельгия, Дания, Британия, Эстония, Нидерланды, Польша, Румыния, США и, естественно, Украина. Запланированное время учений — с 8 по 19 октября, а их главная цель — отработка совместных, для украинских и сил НАТО воздушных операций.

Всего в них задействованы 950 военных, что, в общем, немало для такого рода мероприятий. Однако техника, представленная на учениях, не впечатляет. Так, главным событием стал учебный бой между американским F-15D Eagle fighter и украинским Су-27УБ. Бой прошел, украинец победил. Тем не менее, на самом деле оба самолета были устаревшими.

Су-27УБ — самолет еще советского производства и предназначен для учебных целей. Что касается F-15D Eagle fighter, то его активно использовали еще в 1970-х. В 1985 году он был снят с производства и сейчас используется только в Национальной гвардии США — и тоже как тренировочный. То есть, по существу, обе аварии на маневрах произошли со старыми учебными машинами.

«Возникает вопрос, почему не сработала система катапультирования, — сказал он газете ВЗГЛЯД. — Эта система должна срабатывать в любых ситуациях, она позволяет катапультировать летчиков, даже если самолет находится на стоянке».

Леонков напомнил, что качество обслуживания авиационной военной техники на Украине в последние годы вынужденно ухудшается. Ведь собственными силами, без сотрудничества с нашей страной, с которой вместе эта техника и создавалась, проводить такое обслуживание Киев не в состоянии.

«Вся техника, которая стоит на вооружении ВС Украины, — только советского производства, — сказал эксперт. — После разрыва кооперации с нами по эксплуатации и обслуживанию этой техники, думаю, ее техническое состояние с каждым годом приходило в упадок».

Показательно: даже просто факт ремонта самолета для вооруженных сил становится уже из ряда вон выходящим событием. Не далее как в субботу президент Петр Порошенко во время поездки в Запорожскую область лично провел церемонию возвращения ВВС двух отремонтированных Су-27, которые, как сообщается, были модернизированы в соответствии со стандартами НАТО.

Президент даже принял участие в испытательном полете на Су-27 на месте второго пилота. Кстати, самолет, переданный Порошенко военным летчикам, ремонтировался целых пять лет.

Все же, если верить открытым данным на 2017 год, на Украине есть 30 самолетов Су: 16 Су-27, 7 Су-27П и 7 Су-27УБ. С этого времени как минимум одна «сушка» была то ли продана, то ли отдана на время в США, — для тренировок. Там она год назад и погибла на учениях в штате Невада, причем очень похожим образом.

Это произошло в сентябре прошлого года на секретной авиабазе ВВС США «Зона 51», причем официальная информация была скудна. Как сообщала «Газета.ру», за штурвалом был очень опытный пилот — подполковник Эрик Шульц , который «изображал русских». Военные отрабатывали бой с самолетами ВКС России. Шульц погиб. Предположительно причиной падения стала ошибка пилота.

Эксперты так же считают, что причиной новой катастрофы украинского Су мог опять стать и человеческий фактор.

«Учения являются показателем высшего мастерства летчиков. Обычно они проводятся с максимальным напряжением сил и средств и техники и личного состава, — сказал газете ВЗГЛЯД бывший заместитель главнокомандующего ВВС России Айтеч Бижев. — А летчики украинских ВВС имеют крайне низкий налет».

Он затронул застарелую проблему украинской авиации: нехватку топлива. Даже с нынешним увеличением финансирования вооруженных сил денег на регулярные полеты не хватает. В результате система подготовки летного состава разрушается. По его мнению, печальные следствия низкой подготовки, недостаточный налет, не достигающий минимальных 50 часов в год, проявляются на учениях. Ведь здесь летчикам приходится не просто подниматься в воздух, а выполнять непростые задания, которые им в результате оказываются просто не по плечу.

«Если нет последовательности при подготовке, от простого к сложному, пилот, когда попадает в трудную ситуацию, бывающую на учениях, теряется и совершает ошибку», — говорит Бижев. Он проводит параллели между современным состоянием украинских ВВС и ВВС России 90-х годов, когда в войсках был тоже хронический дефицит топлива. «У нас тоже тогда отсутствовал керосин, пытались летчиков быстрее натаскать. В результате были аварии, летчики падали», — сетует Бижев.

Впрочем, эксперты оговариваются: любые версии до обнаружения «черных ящиков» — пока дело умозрительное.

Политологи же уверены, что гибель американского офицера вряд ли отравит отношения Вашингтона и Киева, такие вещи в Пентагоне простят.

«Человек находился на учениях, а к сожалению, учения всегда чреваты подобными вещами, практически ни одни крупные учения не обходятся без этого, — сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Руслан Бортник. — Так что гибель американского военного на территории Украины кардинально не скажется на американо-украинских отношениях».

Тем не менее, гибель заокеанского гостя на «Чистом небе» уже превратилась в скорбный символ учений, которые должны были знаменовать боевой союз Украины и НАТО. На самом деле, дружба с натовцами пока не помогла ВСУ подтянуть свою авиатехнику хотя бы до такого уровня, чтобы она не падала вместе с американскими офицерами на борту. Интересно, что скажут об итогах маневров их участники.