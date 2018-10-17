Праздник, который расколол Украину

Праздник, который прошел 14 октября, именуется Днем защитника Украины и не случайно совпадает с Днём украинского казачества и Днём создания УПА. У всех этих «дней» своя история создания. Но вот что интересно — социологи утверждают, что этот день наиболее ярко показывает внутренний раскол страны

Социологическая группа «Рейтинг» опубликовала результаты исследования, посвященного Дню защитника Украины. Публикация прошла не очень заметно, однако при ближайшем рассмотрении оказывается очень любопытной. День защитника Украины — относительно новый (его учредили только в 2014 году), и, безусловно, интересно отношение граждан к самому празднику и к понятию «защитник Украины», а также почему он совпадает с другими «днями».

День защитника Украины vs День защитника Отечества

Отношение граждан к Дню защитника Украины определенно позитивное — в той или иной степени поддерживает его учреждение 62% опрошенных, негативно относятся к новому празднику 25% опрошенных.

Негативным, понятно, является отношение не к самому понятию «защитник Украины», а к историческому контексту — причисление к числу защитников Украинской повстанческой армии* и ветеранов Антитеррористической операции. Перенося исторический выбор на актуальную политику, мы получаем примерное количество принципиальных противников нынешней украинской власти.

Достаточно очевидным образом сторонники и противники нового праздника распределяются по территории Украины. На западе страны поддерживают новый праздник 84% (против только 6%), в то время как на востоке — только 41% при 48% противников. Тут правильно говорить не только о региональных различиях страны, но и о глубоком расколе населения Юго-Востока Украины…

В то же время многообразие общественного мнения так просто не исчерпывается. 51% опрошенных негативно относятся к… отказу от празднования Дня защитника Отечества 23 февраля! Положительно этот шаг оценивают 36%.

Таким образом, даже поддержка нового праздника не означает непременный отказ от связи с советским периодом истории. Впрочем, среди сторонников Дня защитника Украины 51% все же поддерживают отказ от празднования 23 февраля. Аналогична ситуация по регионам: поддерживают отказ от 23 февраля 58% жителей Западного региона и не поддерживают 62% жителей Восточного.

Несколько более трети избирателей — принципиальные сторонники новой власти вместе со всей её декоммунизацией. Ну а порядка 40% граждан страны занимают промежуточное положение между этими двумя группами.

Важным моментом тут является динамика, а она скорее в пользу власти. Год назад сторонников Дня защитника Украины было не 62%, а 59%, противников же — не 25%, а 27%. Колебания на уровне статпогрешности (она в этом исследовании составляет 2,2%), однако соотношение по оценке отказа от 23 февраля примерно такое же — год назад, противников/сторонников отмены советского праздника было не 51 к 36%, а 54 к 34%. Таким образом, можно предполагать, что пропаганда дает свой эффект и число людей, соглашающихся с властью, постепенно увеличивается.

Отношение к ОУН* и УПА*

К националистам 1940-50-х годов отношение менее однозначное. За признание ОУН и УПА борцами за независимость Украины выступает 35% опрошенных, против — 33%. Т.е., несмотря на появление в Киеве проспекта Бандеры, разделение тут примерно половина на половину.

Интересно, что на западе страны положительно относящихся к УПА всего 71% и есть даже 12% противников. Но не менее удивительно и то, что на востоке противников всего 52%, в то время есть и сторонники в количестве 26%. Налицо не только раскол в стране, но и неоднозначная ситуация в регионах: ведь четверть сторонников УПА для востока Украины — это ведь очень много…

Впрочем, успехи националистической агитации и так очевидны. По данным исследования, проведенного по этому вопросу «Рейтингом» в апреле 2010 года, сторонников признания националистов борцами за независимость тогда было только 20%, в то время как противников — 62%. И это на пике ющенковской националистической пропаганды.

По данным «Рейтинга», за 30% количество сторонников УПА поднялось только в июне 2014 года, а количество противников упало до менее чем 40% только в сентябре 2015 года. Тем не менее тенденция к постепенному росту сторонников и сокращению числа противников имела место и в 2010-2013 годах, хотя она не была последовательной и однозначной.

О примирении

С инициативой примирения воинов Советской Армии и УПА активно выступал Виктор Ющенко , пытаясь проводить совместные парады.

Надо сказать, что его идея находит сейчас поддержку в обществе: 56% выступают за примирение и только 22% — против. В 2012 году соотношение было 44 к 33%.

Впрочем, обращение к региональному распределению показывает, что дело тут вовсе не в пресловутом миролюбии украинцев. На западе поддерживают идею примирения 70%, в то время как на востоке — только 35%. Причина тут очевидна — в глубине души люди понимают, что идея состоит вовсе не в примирении, а в повышении статуса оуновцев за счет их приравнивания к настоящим борцам за независимость Украины.

Настоящими же однозначно считаются бойцы Красной Армии — так думают 82% граждан (в том числе 80% опрошенных в Западном регионе). В то время как об ОУН-УПА* такого мнения придерживаются только 52% (не согласны с таким тезисом 27%).

И трудно избавиться от ощущения: недоверие к идее, что ОУН-УПА защищала Украину, коррелирует с поразительно низкой готовностью защищать свою страну с оружием в руках — всего 52%, в то время как 39% делать этого не собираются. Не хотят оказаться на стороне современных оуновцев?