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Украина в очередной раз опозорилась
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Украина в очередной раз опозорилась, признали в Киеве 

360tv.ru + ещё 5 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Экс-глава министерства транспорта и связи Украины Евгений Червоненко заявил, что его страна сейчас переживает позор на весь мир, сообщил телеканал «112 Украина».
Дело в том, что за год до предвыборной гонки Порошенко сделал громкое заявление о том, что в Раду внесен законопроект, предлагающий отменить депутатскую неприкосновенность. Однако документ так и не приняли.
«Это очень позорно выглядит перед миром, потому что вас никто не тянул за язык кричать это перед выборами. А сейчас это мерзко вдвойне», — сказал он.
Он не обошел вниманием и самих депутатов, которые кричали, что сами хотели бы снять с себя неприкосновенность, «а на деле тушевались». По словам Червоненко, если Киев не решится приять единый для всех закон, то Украина перестанет существовать.
«Потому что коррозия морали и коррупция морали дошли уже до самых низов, до самых лучших исполнителей. Все, кто хотят работать, бороться, побеждать — уезжают», — подвел итог экс-министр.
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