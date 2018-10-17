Украина в очередной раз опозорилась, признали в Киеве

Дело в том, что за год до предвыборной гонки Порошенко сделал громкое заявление о том, что в Раду внесен законопроект, предлагающий отменить депутатскую неприкосновенность. Однако документ так и не приняли.

«Это очень позорно выглядит перед миром, потому что вас никто не тянул за язык кричать это перед выборами. А сейчас это мерзко вдвойне», — сказал он.

Он не обошел вниманием и самих депутатов, которые кричали, что сами хотели бы снять с себя неприкосновенность, «а на деле тушевались». По словам Червоненко, если Киев не решится приять единый для всех закон, то Украина перестанет существовать.