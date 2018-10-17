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В Мексике игумен осудил действия Константинополя на Украине
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В Мексике игумен осудил действия Константинополя на Украине 

РИА Новости + ещё 84 35 минут назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
МЕХИКО, 17 окт — РИА Новости, Дмитрий Знаменский. Действия Константинопольского патриархата и патриарха Варфоломея на фоне их решения приступить к предоставлению автокефалии церкви на Украине незаконны, эта ситуация принесет конфликт в само украинское общество, считает игумен Свято-Троицкого монастыря РПЦ в Мехико схиархимандрит Нектарий.
"Действия Константинопольского патриархата абсолютно незаконны по канонам православной церкви. Семена фанатизма и национализма, посеянные Западом, приносят свои плоды в деле разделения братских народов", — заявил Нектарий РИА Новости.
В то же время он отметил, что это не только религиозный, но и геополитический конфликт. «К сожалению, наши православные братья из Константинопольского патриархата согласились работать на интересы политиков вместо интересов верующих. Украинский православный народ им не важен», — сказал игумен.
По его мнению, украинские верующие в случае желания получить автокефалию должны были обратиться к Московскому патриархату.
"Кто ответственен за эту комедию и антиканонический фарс? Это не важно, но мы знаем, что как следствие это принесет конфликт внутрь самого украинского народа", — заметил священнослужитель.
Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви в понедельник объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию. Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.
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