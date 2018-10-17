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Во Франции у «мертвого» украинца конфисковали замок
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Во Франции у «мертвого» украинца конфисковали замок и работы Дали 

Lenta.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: AP Photo
Французские жандармы задержали гражданина Украины вблизи города Дижон во французском регионе Бургундия. Об этом говорится в сообщении Европола.
У подозреваемого в причастности к мошенничеству и отмыванию денег изъяли имущество на 4,6 миллиона евро, в том числе замок, раритетный Rolls Royce Phantom и три работы Сальвадора Дали.
У украинских властей также были вопросы к подозреваемому, он был объявлен в розыск, но избежал судебного преследования, оформив свидетельство о смерти. Имя задержанного не раскрывается, однако ряд украинских СМИ предположил, что загадочным миллиардером может оказаться бывший депутат Верховной Рады Украины сын президента Украины Виктора Янукович погибший 20 марта 2015 года в акватории озера Байкал в результате несчастного случая, когда его автомобиль провалился под лед.
Бывший президент Украины Виктор Янукович, бывшие премьер-министр и первый вице-премьер Николай Азаров и Сергей Арбузов, а также ряд других высокопоставленных украинских чиновников покинули страну после того, как в феврале 2014-го в Киеве произошел насильственный захват власти. Эти события стали результатом Евромайдана — массовых протестных акций в ряде городов Украины.
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