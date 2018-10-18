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УПЦ приняла покаявшегося священника
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На Украине отреагировали на трагедию в Керчи
На Украине отреагировали на трагедию в Керчи

УПЦ приняла покаявшегося священника неканонического «Киевского патриархата» 

РИА Новости + ещё 21 14 минут назад
Фото: Івано-Франківська єпархія
Украинская православная церковь приняла покаявшегося священника неканонической церковной структуры "Киевский патриархат", говорится в сообщении на сайте информационного просветительного отдела УПЦ.
"Диаконскую хиротонию над бывшим "священником" "Киевского патриархата" совершил 17 октября епископ Дубенский Пимен, викарий Ровенской епархии… Три года назад Овсянников Николай Николаевич оставил раскол и через искреннее покаяние вернулся в лоно канонической Церкви", — говорится в сообщении.
На Украине сейчас действуют каноническая Украинская православная церковь (УПЦ), которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата, а также непризнанные мировым православием церковные структуры — "Киевский патриархат" и Украинская автокефальная православная церковь. УПЦ ранее неоднократно сообщала о случаях притеснения священнослужителей и захватов православных храмов.
Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви в понедельник объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию. Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата.
Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.
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