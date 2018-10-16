Киев подсчитал убытки от пожаров на военных складах

В Киеве рассказали об убытках от пожаров на военных складах

Украинская армия потеряла за несколько лет порядка двух миллиардов долларов из-за пожаров на складах с боеприпасами. Об этом сообщает издание TSN.ua со ссылкой на председателя комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Сергея Пашинского.

Стоимость сгоревшего имущества была подсчитана за последние три года, рассказал Пашинский на заседании совета лидеров фракций и глав комитетов Рады. Он также отметил, что год назад комитетом была разработана специальная методичка по хранению боеприпасов на военных складах, которую передали руководству украинского министерства обороны.

Глава комитета резюмировал, что за прошедший год «ничего сделано не было», и подчеркнул, что контроль за хранением арсенала необходимо вверить профильному комитету парламента.

За последние годы на Украине было зафиксировано несколько случаев возгорания на военных складах. В октябре 2018 года крупный пожар произошел в Черниговской области. В сентябре 2017 года в результате взрывов боеприпасов под Винницей пострадали два человека. В марте 2017 года ЧП произошло в Харьковской области.